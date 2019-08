Batalla legal contra la suspensión del Parlamento británico antes del Brexit

LEA TAMBIÉN

Diputados y activistas antibrexit lanzaron una batalla legal el jueves 29 de agosto del 2019 para intentar impedir al primer ministro Boris Johnson que suspenda las labores parlamentarias hasta dos semanas antes de la fecha de salida de la Unión Europea.

Johnson anunció el miércoles haber pedido a la reina Isabel II la suspensión de la sesión parlamentaria entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre, a tres días del Consejo Europeo y 17 de la fecha en que prometió sacar al país del bloque con o sin acuerdo.



Esto provocó una ola de indignación y protestas. Diputados opositores se declararon determinados a intentar aprobar una legislación urgente contra un Brexit sin acuerdo en las semanas previas y posteriores a la suspensión o a lanzar una moción de censura contra Johnson.



El primer ministro también sufrió un duro revés el jueves cuando la carismática líder de su Partido Conservador en Escocia, Ruth Davidson, contraria a una salida brutal de la UE, anunció su dimisión aduciendo motivos familiares y políticos.



Audiencias judiciales urgentes



De forma “muy inteligente”, según el constitucionalista Robert Craig de la Durham University, para suspender el Parlamento el primer ministro no aludió al Brexit, sino a una práctica habitual en el Reino Unido que permite a todo nuevo ejecutivo presentar su programa legislativo.



Sin embargo, la empresaria y activista antibrexit Gina Miller lanzó una acción ante la justicia denunciando que la medida “fue manifiestamente utilizada (...) para impedir que el Parlamento legisle contra un Brexit sin acuerdo”.



Miller fue la responsable en 2017 de una victoriosa batalla legal que obligó al gobierno de May a requerir la aprobación parlamentaria para todo acuerdo con Bruselas y ahora se declara determinada a impugnar “el efecto y la intención” de la decisión de Johnson.



“Pedimos una audiencia urgente la semana que viene y una orden judicial provisional”, dijo a la BBC, considerando “totalmente posible que los tribunales lleven esto a cabo en el tiempo disponible”.



Por otra parte, unos 75 parlamentarios proeuropeos eran recibidos de urgencia el jueves por la más alta instancia civil de Escocia, a la espera de una audiencia formal prevista el 6 de septiembre.



Y en Irlanda del Norte el activista Raymond McCord presentó una acción judicial, que será examinada el viernes, para obligar al Primer Ministro a revocar su petición a la Reina de suspender el Parlamento.



Con eslóganes como “Paren el golpe de Estado”, miles de personas se manifestaron el miércoles en Londres, Manchester, Edimburgo y otras grandes ciudades. Más protestas están previstas el sábado a nivel nacional, y una gran manifestación el martes, cuando los diputados vuelven al trabajo.



En la página web del Parlamento, una petición contra la suspensión contaba el jueves 1,5 millones de firmas, superando con mucho las 100 000 necesarias para provocar la apertura de un debate parlamentario.



Negociación con Bruselas



Johnson, el carismático y controvertido político de indisciplinada cabellera rubia, llegó al poder el 24 de julio en remplazo de Theresa May -obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit-, asegurando que sacaría al país de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.



Hace más de tres años que los británicos decidieron en referéndum abandonar el bloque europeo. Sin embargo, su salida, inicialmente prevista para marzo de 2019, fue aplazada dos veces por el rechazo del Parlamento al Tratado de Retirada firmado por May con Bruselas.



Johnson se declaró dispuesto a rescatar el acuerdo con los 27 a condición de que saquen del Tratado la “ salvaguarda irlandesa ” , un mecanismo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda que los euroescépticos acusan de mantener al país en las redes de la UE.



De lo contrario amenaza con un Brexit sin acuerdo, que tendría caóticas consecuencias económicas para ambas partes.



Lideradas por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, las fuerzas de la oposición iniciaron una concertación para evitarlo. Esto llevó a Johnson a denunciar un “sabotaje” de su negociación con Bruselas. Y poco después, a anunciar la interrupción parlamentaria.



Según el diario The Times, Johnson dijo a su gabinete que ahora Bruselas entendería que la cosa va “realmente en serio” y es más probable que la UE aceptase sus condiciones.



A su llegada a una reunión informal en Helsiki, la mayoría de ministros europeos de Relaciones Exteriores rehusaron hacer comentarios. Sin embargo, el estonio Urmas Reinsaul consideró que ahora es más probable un Brexit sin acuerdo: “Tenemos que prepararnos para ello”.



Por su parte en Berlín, la canciller Angela Merkel se limitó a “asumir” que el impacto de la suspensión parlamentaria en las negociaciones “está siendo considerado” en Londres.