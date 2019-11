Diego Bassante, Facebook en Ecuador: 'Se puede tener alto impacto con una inversión de cero dólares'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Cómo está aprovechando el emprendedor ecuatoriano plataformas como las redes sociales?

Para apoyar a los emprendedores tenemos el programa Impulsa con Facebook, que lo traemos al Ecuador con el fin de potenciar las habilidades digitales de los emprendedores ecuatorianos, para que puedan conectar con distintas audiencias, tanto nacionales como internacionales, y así vendan sus productos y sus servicios. Así podrán incluirse en la economía digital.



¿Este programa es permanente?



Nosotros no queremos que nuestra presencia sea solo de un día, del día en que Facebook hizo un taller en Quito. Queremos dejar recursos instalados para los emprendedores ecuatorianos. El recurso más importante es Facebook Blueprint, que es una plataforma de autoaprendizaje, con cursos en línea donde el emprendedor puede reforzar y profundizar aprendizajes y habilidades digitales. Además es una plataforma gratuita.



¿Cómo aprovechar esta plataforma?



Hay que entrar al website, allí hay un menú de opciones y la persona puede seleccionar lo que le interesa conocer. Esto va desde generación de contenido, cómo segmentar audiencias, prácticas para relacionarse mejor con los clientes, etc. Sabemos que muchos negocios reciben consultas por Messenger entonces allí pueden conocer las mejores prácticas y usos de esta herramienta. Lo primero es armar una página en Facebook, con la categoría correcta. Luego hay que construirla, ‘vestirla’ y luego postear contenido.



¿Qué tan frecuentes deben ser los posteos?



No hay un número mágico, siempre dependerá de cada negocio. Los medios pueden postear con mucha frecuencia. Para un negocio nuestra recomendación es que se enfoquen en la calidad del contenido, más que en la cantidad de posteos o publicaciones.



Expertos señalan que importa más vender la experiencia, antes que el producto. ¿Cómo generar esa experiencia?



A través de Facebook podemos conectarnos con potenciales clientes aun nivel que va más allá de los números, del valor de un producto. Podemos presentar una experiencia y conectarnos a un nivel emocional. Los emprendedores tienen grandes historias que contar y sabemos que el talento está distribuido de manera homogénea por todo el mundo. El talento que existe en Silicon Valley, también existe en México, Brasil, Ecuador, etc. Lo que no está distribuido de manera homogénea son las oportunidades, por eso a través de Impulsa con Facebook podemos poner un aporte para consolidar el ecosistema de emprendedores en Ecuador. Queremos que los emprendedores y las pymes puedan pensar realmente en grande, no solo pensar en la ciudad, sino en provincias, países y que pensemos en los 2 400 millones de usuarios activos que tiene Facebook.



¿Tienen datos o estadísticas de cuántos emprendedores de Ecuador están en Facebook hoy en día?



De Ecuador no. Pero a escala mundial hay más de 140 millones de páginas de negocios y emprendimientos de todo tipo. La mayoría son de Pymes y eso también se ve en Ecuador. Cerca del 80% de los empleos del país son generados por las pymes y por eso sabemos que al apoyarlos estamos apoyando a la economía ecuatoriana en su conjunto.



¿Cuánto debe invertir un emprendedor para empezar a ofertar su producto?



En Facebook e Instagram se puede tener impacto con una inversión de cero dólares. Si uno sabe usar las herramientas, los formatos, sin ninguna inversión se pueden conectar con audiencias. Por supuesto que esta estrategia orgánica se puede ver potenciada con la pauta en Facebook. Pero no se trata de cuánto se necesita o de que el emprendedor se adapte a Facebook, sino que Facebook se adapte a las capacidades y a las posibilidades del emprendedor. Se puede armar una estrategia de comercialización con USD 10. Insisto, la inversión no es una condición necesaria. Se puede hacer mucho con el uso adecuado de las herramientas.



¿Y para que el emprendedor se capacite y aprenda cuánto tiempo requiere?



Depende del interés de cada emprendedor. Se puede hace una maestría, pero también es fácil acceder a los recursos gratuitos de Facebook. Lo interesante de Blueprint es que uno puede trazar una ruta según sus necesidades. Lo fundamental es capacitarse en desarrollo de habilidades digitales.



¿Las redes sociales son opciones ante crisis económicas?



Son una gran oportunidad para los emprendedores. Primero por el alcance y luego porque el emprendedor no siempre tiene recursos para pautar en medios tradicionales. Si una persona está montando un negocio o un servicio, Facebook brinda la posibilidad de llegar a públicos tan amplios como lo puede la gran empresa que tiene recursos. Esto permite competir en mayor igualdad.



¿Se puede decir que Facebook ya impacta en la economía de los países?



Sí, por supuesto. El impacto económico es positivo en distintos países de la región. En Colombia nos han comentado que se fijan mucho en habilidades digitales y eso da cuenta del impacto económico.



¿Cómo determinaron que el talento está distribuido de manera homogénea?



Lo vemos desde el día a día de Facebook. Desde cómo se contrata a los empleados de Facebook. Es una firma global con personas de muchas nacionalidades, muy diversa y hemos visto que la operación se fortalece con la diversidad. Además hay ingenieros, abogados, politólogos, psicólogos, etc.



Facebook es una compañía global con mucha incidencia en el día a día de las personas. ¿Eso no es de alguna manera tener demasiado poder?



Me preocuparía si fuera al revés. Si fueran 2 400 millones de personas o usuarios a escala global y que la empresa tenga solo empelados de Estados Unidos y blancos. Pero al ser global buscamos diversidad y reflejarla en temas como la contratación y eso es un esfuerzo que hacemos para comprender mejor a los usuarios.