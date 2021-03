¿Bases de datos del IESS, CNE y Registro Social agilitarían la vacunación anticovid-19 de adultos mayores?

En Ecuador, la plataforma para el acceso a la vacunación contra el covid-19 no funciona todavía este lunes 15 de marzo del 2021. En redes sociales, internautas han colocado capturas de sus pantallas en dispositivos digitales. Y se observa que no pueden ingresar al sistema o que están en la sala de espera en www.planvacunarse.ec

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia confirmó ayer, domingo 14 de marzo, que la plataforma estará habilitada para la inscripción de adultos mayores de 65 años, que todavía no han recibido la fórmula anticovid-19.



El proceso no empezó a las 00:00 y esta mañana apareció un mensaje que anunciaba que arrancaría desde las 09:00. Sin embargo, hasta las 12:30 de este lunes los problemas no se solucionan y en la página se lee un mensaje que dice: “no se puede acceder a este sitio”.



Francisco Montahuano, politólogo y comunicador, escribió en su cuenta de Twitter: “Error 1: no mencionar que recién a las 09:00 del lunes 15 de marzo se habilitaría el sistema. Causaron expectativas en vano. Error 2: desperdiciar una gran posibilidad para reivindicar el trabajo mal hecho de Salud”.

Otros en cambio debatían sobre la necesidad de utilizar bases de datos de entidades como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o del Registro Social.



Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), sostuvo que “podían usar registro del IESS, del CNE, del Registro Social, cruzar por edad y distribuir logísticamente. Pero no inventemos un registro para que la gente pase tonteando mientras vacunamos a nuestro chef y a rotarios con música en vivo”.

Sobre el tema, Mauricio Espinel, exdirector de Salud del IESS, dio detalles sobre la factibilidad de utilizar las bases de datos de la entidad. En ellas constan registros completos de los beneficiarios de los servicios de la seguridad social; así como sus historias clínicas.



“En las bases están los datos de los siete millones de beneficiarios, es decir, más de la tercera parte de la población del Ecuador. De ellos, medio millón son jubilados, dos millones de afiliados -también están dependientes como hijos y conyugues y seguro campesino-. Se puede organizar la vacunación con ese registro y escoger los mayores de 65 años o por enfermedad: hipertensión, cáncer, diabetes y hago la lista. Tengo los teléfonos y les llamo”.



Andrés Campaña, exdirector provincial de Pichincha del IESS, reconoció que habilitar una plataforma para la inscripción de adultos mayores no es una decisión acertada, ya que para ellos es complejo el uso de este tipo de tecnologías.



"Se debieron buscar mecanismos más sencillos. Dentro de eso cuentan con sinnúmero de base de datos que podrían darles uso. Por ejemplo, la del Registro Civil, Consejo Nacional Electoral (CNE) y del IESS para buscar y hacer un acercamiento directo con esta población".



En el registro del IESS por ejemplo se incluyen "nombres, edad, número de cédula, empleador, lugares trabajar, historia laboral, dirección domiciliaria, teléfonos, correos electrónicos, por lo cual es más fácil ubicar a la persona".



El Ministerio de Telecomunicaciones, por medio de un comunicado, informó que “al momento, la página presenta problemas técnicos por la gran cantidad de visitas registradas. Estamos trabajando en ello, y en breve solucionaremos los inconvenientes para continuar con el proceso de registro de los adultos mayores a escala nacional”.