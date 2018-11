Las bases de Adelante Ecuatoriano Adelante piden la candidatura de Anabella Azín

LEA TAMBIÉN

Aún no está definido pero las bases de Adelante Ecuatoriano Adelante piden que Anabella Azín sea una de sus cartas para las elecciones seccionales de 2019.

Entre los afiliados que acudieron este sábado 10 de noviembre de 2018 a la convención nacional del partido se escuchó el nombre de la esposa del líder de la agrupación, Álvaro Noboa, para la candidatura a la Alcaldía de Guayaquil o a la Prefectura del Guayas.



“Estamos seguros que rompería el tablero electoral. La gente no está tan contenta con los candidatos que hay en Guayas”, dijo Wilson Sánchez, director nacional del partido. Sin embargo, Noboa tendrá la última palabra en la confirmación de todas las candidaturas.



Azín es la figura más visible de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, enfocada en tareas sociales. En 2009 y 2013 fue candidata a la vicepresidencia de la República como binomio de Noboa. Fue asambleísta constituyente por el desaparecido Partido Renovador Institucional Acción Nacional.



Sus fotografías en campañas anteriores resaltan en varios rincones de la central del partido en Guayaquil, ubicada en Esmeraldas y Piedrahita. Ahí se concentraron esta mañana los simpatizantes de Álvaro Noboa. Llegaron de distintas partes del país para analizar la lista de postulantes a las seccionales del 24 de marzo de 2019.



“Vamos a participar en las elecciones con candidatos propios. Y donde sea conveniente, siempre que haya coincidencias, hoy hemos decido que podremos hacer alianzas”, aseguró Sánchez. Por ahora ya han definido cerca de 100 candidatos a alcaldías y prefecturas.



En cuanto a las alianzas, el director de Adelante Ecuatoriano Adelante dijo que, prácticamente, han conversado con casi todos los partidos y movimientos, con ciertas excepciones. “Haremos alianzas con partidos con los que tengamos coincidencia ideológica (…). En lo único que somos cerrados es que no aceptaremos nada con el correísmo. Todo aquello que huela a Rafael Correa, a la corrupción y a tapar los hechos de corrupción… Con ellos no nos vamos a aliar”.



En cambio, dijo que la relación con el presidente Lenín Moreno les genera expectativa. “Nos agrada que ya se pueda discrepar y no ser perseguido, que se pueda opinar (…). Esperemos a ver qué se da, pero tenemos un poco de reserva pese a que el abogado Álvaro Noboa se ha expresado varias veces en muy buenos términos del presidente Moreno”.



Sánchez afirma que han evaluado posibles postulantes durante un año. Este miércoles, por ejemplo, anunciarán el candidato a la Prefectura de Pichincha. Explica que, si bien las inscripciones se cierran el 23 de diciembre, tendrán sus cuadros listos hasta el 15 de ese mes.



El partido Adelante Ecuatoriano Adelante se inscribió en 2016. En esa ocasión registraron 2 360 000 afiliados. La directiva ratifica que Noboa continuará como presidenciable en futuros procesos.

En septiembre pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio aprobó la inscripción de 53 organizaciones políticas, habilitadas para participar en las elecciones de 2019.