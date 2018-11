36 barrios del valle de Los Chillos están sin agua potable

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un daño en una tubería de hierro dúctil en el sector de El Murco, cercano a Machachi, dejó ayer sin agua a moradores de Conocoto, Guangopolo, Alangasí, El Tingo y Amaguaña, en el valle de Los Chillos.

Son alrededor de 20 000 usuarios que se quedaron sin servicio, debido a la rotura de la línea de conducción, en el Sistema Tesalia, en Mejía.



La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que el daño está en la quebrada el Sifón del Conejo. Unos 30 técnicos ingresaron a pie, con herramientas y equipos de protección individual (cascos, botas de caucho, chompas impermeables y arneses).



Los trabajos son manuales o con equipos portátiles, porque los fuertes aguaceros han aumentado las condiciones pantanosas del terreno. Jaime Garzón, gerente de Operaciones encargado, explicó que no hay un camino para llegar al sitio, por lo que es muy difícil ingresar maquinaria pesada.



Cuando un grupo de trabajadores está agotado, entra un relevo. Así estaba previsto continuar incluso en la noche, para reactivar el servicio a la brevedad posible.



El daño es complicado. Las líneas de conexión entre la fuente y la planta van a campo traviesa por zonas de difícil acceso. La tubería que se averió tiene unos 12 años de antigüedad, aunque su vida útil es de 50. Sin embargo, el daño ocurrió cerca de un gran bloque de anclaje de hormigón, que la recubre. Los obreros deben romperlo para luego evaluar y resolver el problema.



Garzón dijo que estos bloques se hacen para evitar que los movimientos de lodo fracturen la tubería pero, al parecer, no fueron suficientes frente a las intensas lluvias.



La empresa dispuso la atención de tanqueros móviles para abastecer a los vecinos de los 36 sectores que se quedaron sin el líquido vital (ver mapa). Ayer, los carros distribuyeron agua de 13:00 a 19:00 en Conocoto, Alangasí y otras parroquias. Mientras que hoy habrá tanqueros de 07:00 a 19:00 en los 36 sectores.



La empresa prevé que el servicio se restablezca en el transcurso del miércoles 28. El Municipio habilitó la línea telefónica gratuita 1800 24 24 24 para cualquier requerimiento de las personas afectadas por la suspensión del servicio.



La falta de suministro sorprendió ayer a los habitantes de la parroquia de Conocoto, en el oriente de Quito.



Tanqueros de agua se movilizaron en la parroquia para distribuir el líquido vital entre la población y los pequeños negocios. Rosario Pérez llenó un tanque de su restaurante, ubicado junto a la plaza central del parque.



“La gente del tanquero nos avisó que hubo problemas en las tuberías y que en reparar los daños se demorarán desde hoy hasta mañana tarde”, explicó la mujer.



Lo mismo opinó Vinicio Pérez, dueño de otro restaurante. Contó que lavó los platos y vasos del local con el agua que le proporcionó el tanquero. También limpió los pisos y baños.



“La comida preparamos en mi casa, en eso no tenemos problemas”, manifestó Pérez.



En los centros educativos de Conocoto se suspendieron las clases debido a la falta de agua. En la puerta de la Escuela de Educación Básica Amable Arauz se colocó un comunicado: “Por disposición del distrito de educación número 8 Los Chillos, se suspenden las clases en las jornadas vespertina y nocturna por falta de agua potable este día lunes 26 de noviembre del 2018”. La misma disposición se adoptó en la Unidad Educativa Abelardo Flores, en Conocoto.



Los padres de familia se quejaron de que no hubo agua. Viviana Lugmaña, de 39 años, no pudo lavar la ropa. Sus hijos no se bañaron para ir a clases. “Ojalá que este problema se solucione lo más pronto”.



Luego, la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano hizo público un comunicado sobre la suspensión de clases en todas las instituciones educativas que funcionan en Conocoto, Amaguaña y Alangasí para ayer y hoy, en todas las jornadas.

Alexandra León, de 29, estaba preocupada. No tenía agua para lavar los platos ni la ropa. Espera recoger el líquido vital del tanquero para su hogar.