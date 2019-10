Los barrios y las parroquias de Ambato afectados por la delincuencia

LEA TAMBIÉN

Asaltos y robos se registraron en los barrios y parroquias de Ambato la noche del martes 8 y madrugada de hoy, miércoles 9 de octubre del 2019. La desesperación y el pánico se apoderaron de los vecinos de Huachi Grande, Huachi Chico, Santa Rosa, Ficoa, American Park, Picaihua, Izamba, Cunchibamba, Nueva Ambato, La Universal que solicitaron el apoyo a la Policía Nacional.

Las alarmas de seguridad sonaron y los vecinos se organizaron para realizar rondas de control. La emergencia se inició la noche del miércoles 8 de octubre del 2019, cuando un grupo de personas cubiertos con pasamontañas y vestimentas militares protagonizaron una supuesta marcha en contra de las medidas económicas.



Luego iniciaron las acciones de vandalismo como daños a la propiedad privadas. En videos difundidos en redes sociales se muestra como los moradores armados con palos lograron la detención de varias personas.



También el Sistema de Seguridad ECU 911 de Ambato recibió permanentes llamados de auxilio de las zonas como Macasto, Huachi Chico, Huachi El Progreso, Ficoa, Quisapincha, Pinllo.



Sin embargo, desde el ECU 911 se solicitó que se realicen llamadas confirmadas para evitar el colapso del sistema y no enviar unidades a zonas donde no es necesario.



En el barrio American Park tres personas fueron golpeadas por los moradores cuando los encontraron en el interior de una vivienda.



Aracelly Núñez, moradora de Huachi El Belén, al sur de Ambato, contó que durante la noche y madrugada los vecinos del sector no durmieron, puesto que activaron las alarmas por la presencia de personas extrañas.