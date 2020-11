Bares y restaurantes de Medellín rechazan restricciones con un velorio simbólico

Más de mil personas se concentraron este jueves 12 de noviembre del 2020 en el centro de Medellín, Colombia, para participar de un velorio simbólico organizado por el sector del entretenimiento y turístico para rechazar las medidas de toque de queda y ley seca impuestas por las autoridades para reducir la velocidad en los contagios del coronavirus.

Con un par de ataúdes al hombro, un trompetista interpretando una marcha fúnebre y un hombre disfrazado de muerte, la mancha negra se fue extendiendo por una de las vía principales de esta ciudad como protesta por el cierre de bares y restaurantes, entre otros establecimientos.



"Con este acto simbólico esperamos tocar el corazón a los gobernantes", expresó a Efe el empresario Alexis Álvarez, vocero del movimiento SOS Entretenimiento y Turismo, quien calificó como "una matanza a nuestro sector" las nuevas restricciones por el covid-19.



Desde dueños de bares, restaurantes y hoteles hasta DJ, cocineros, músicos, banqueteros, artistas y propietarios de operadoras turísticas participaron del plantón, al que asistieron vestidos de negro y utilizando mascarilla para cargar banderas y pancartas con mensajes contundentes y cada tanto gritar: "¡déjennos trabajar!".



Las medidas restrictivas, que regirán el fin de semana, iniciarán el viernes 13 de noviembre con ley seca a partir de las 14:00 hora colombiana y hasta las 05:00 del sábado para evitar la propagación del coronavirus en virtud al partido entre Colombia y Uruguay por las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.



Ese mismo día habrá toque de queda a partir de las 23:00.



Sumado a esas decisiones, las autoridades también establecieron que los bares operarán hasta la medianoche a partir del sábado 14 de noviembre en todo el Valle de Aburrá, región de la que hacen parte Medellín y nueve municipios más.



"El gremio del entretenimiento y el turismo está muriendo lentamente con las medidas absurdas, arbitrarias y desproporcionadas del Gobierno", apostilló Álvarez.

Los asistentes a la marcha estaban vestidos de negro y portaban banderas y pancartas con mensajes contundentes. Foto: EFE

Graves secuelas



El vocero aseguró que el 40% de los bares, restaurantes y discotecas que existían antes de pandemia dejaron de existir por la crisis que provocó un cierre de más de seis meses.



Durante el acto, en el que también participaron mariachis y orquestas con cortas presentaciones en una tarima improvisada ubicada frente al Parque de Las Luces, algunos participantes se posaron sobre los ataúdes para simbolizar están "enterrando" sus negocios.



"Cuando estamos cogiendo vuelo, cuando estamos preparándonos para reactivarnos y pagar las deudas, vuelven y nos cierran", lamentó el empresario, que veía señales de recuperación.



En un comunicado, el Medellín Convention Bureau reveló que los restaurantes de la ciudad habían reportado un 70% de ventas, en comparación con la primera quincena de septiembre de 2019.



Turismo y las restricciones



Sigifredo Gómez, de la operadora de turismo Sercoltur, dijo a Efe que su gremio está "muy golpeado" por la pandemia y que aún no han podido estabilizarse porque la gente "todavía teme viajar".



El empresario criticó la postura de las autoridades porque con las restricciones, que ya habían aplicado el fin de semana de Halloween, "no podemos aprovechar los mejores días para nuestro trabajo".



"Creen que el covid-19 nada más sale los fines de semana", cuestionó Gómez, quien es representante de una empresa dedicada a prestar servicios de transporte turístico.



Aseguró que antes de la pandemia la operadora podía recibir unos 12 000 turistas al mes, pero actualmente apenas llegan a 700.



"Así no somos capaces de continuar, no soportamos más", apostilló.



Según datos del Observatorio Turístico de Medellín, durante agosto la ocupación hotelera de la ciudad de se ubicó en 10,3% representando un leve aumento con respecto a julio, mes que había reportado un 8,3% de ocupación.



En esta ocasión, las medidas no solo cobijarán a Medellín, sino a todo el Valle de Aburrá y al departamento de Antioquia, que continúa en alerta roja hospitalaria por la pandemia del coronavirus con una ocupación del 78,04%.



El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo hoy en conferencia de prensa que tomaron medidas "adecuadas y pertinentes" para controlar el contagio tras hacer un diagnóstico "preciso" de la situación.



"El mensaje es seguir teniendo prudencia para evitar tomar medidas más restrictivas a futuro y en diciembre", advirtió el mandatario de esa región que tiene 189 432 casos confirmados de covid-19.