Los bares y discotecas sin barras libres, vasos desechables y otras medidas proponen dueños en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las barras libres y los vasos de cristal podrían ser eliminados de los bares y discotecas de Guayaquil. Las medidas forman parte de un plan que tienen los dueños de los locales para una posible apertura.

Patricio Pareja es el presidente de la Asociación de Centros Nocturnos de Guayas y lidera las propuestas para crear un protocolo que les permita volver a funcionar. El dirigente conversó con este Diario y explicó parte de las modificaciones que tendrán sus servicios. En Guayaquil siguen suspendidas todas las actividades en centros de diversión.



En la lista de cambios figura la venta de alcohol únicamente en vasos desechables. En el caso de la cerveza se plantea que solo se oferten botellas personales. La idea es evitar posibles contagios por compartir vasos o botellas.



Las modificaciones incluso establecen cambios en la forma de divertirse dentro de las discotecas. En las pistas de bailes, la gente ya no podrá ocupar o desplazarse en todo el local. Los propietarios de los sitios plantean colocar mesas en estos sitios y que las personas puedan bailar únicamente alrededor de las mismas.

Una de las propuestas en bares y discotecas de Guayaquil es que el personal de los locales controle la temperatura de los asistentes. No se permitirá el ingreso de personas vulnerables y una de las recomendaciones es que las personas lleguen en grupos y eviten el contacto con otras personas. Foto cortesía

Las estructuras de las salas también serán readecuadas. La implementación de extractores de aire será obligatoria. Además, se plantea colocar una especie de desinfectante no tóxico en las cámaras de humo. De esta forma se quiere controlar que el ambiente de los negocios sea seguro.



El aforo de los locales también se reducirá al 50% y se prevé que las personas lleguen a los locales con reservas. Al ingresar deberán pasar por túneles de desinfección. Luego los zapatos también serán esterilizados.



Personal de los locales controlarán la temperatura de los asistentes. No se permitirá el ingreso de personas vulnerables y una de las recomendaciones es que las personas lleguen en grupos y eviten el contacto con otras personas.



El uso de mascarillas se evaluará con las autoridades de salud, pero los dueños de los bares y discotecas se comprometen en entregar estos insumos a todos los asistentes. Ellos también dicen que ubicarán dispensadores de alcohol gel en todos los locales y en los baños no se permitirán aglomeraciones. Personal controlará estos aspectos.



A pesar que todos estos cambios son una propuesta inicial, los dueños de los centros nocturnos esperan que el Ministerio de Salud y el Gobierno acepten sus recomendaciones y les permita volver a laborar. Incluso, señalan que están dispuestos a cambiar los horarios de atención.



“Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Necesitamos volver a trabajar”, señala Pareja. Él explica que por la pandemia más de 3 000 locales en Guayas dejaron de funcionar. De esos, al menos 1 200 están en Guayaquil y ya tiene reportes de cierres permanentes por falta de liquidez. Por eso, esperan que se otorgue la autorización de funcionamiento para evitar que más gente se quede sin trabajo.



La propuesta de los propietarios de los locales será entregada al Ministerio de Salud en los próximos días.