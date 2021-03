10 barcos remolcadores consiguieron mover el Ever Given tras seis días

La Autoridad del Canal de Suez anunció este lunes 29 de marzo del 2021 que ha logrado mover el portacontenedores Ever Given, que bloqueaba esta vía marítima desde el pasado martes causando un gran atasco de embarcaciones, gracias a una operación exitosa en la que participaron 10 remolcadores.

La autoridad gestora del canal detalló en un comunicado que la maniobra decisiva para reflotar la gigantesca embarcación comenzó alrededor de las 03:00 de la madrugada (01:00 GMT), después de que se retrasase unas 12 horas a la espera de que llegaran refuerzos, particularmente el remolcador holandés APL Guard.



De los diez remolcadores, dos con una fuerza de 70 toneladas cada uno tiraban de la proa del Ever Given hacia el norte y otros dos, incluido el APL Guard con 285 toneladas de fuerza, tiraban de la popa hacia el sur; mientras cuatro empujaban el casco desde los laterales de la nave.



Tras la operación exitosa esta madrugada, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, anunció "el comienzo del reflote con éxito del barco Ever Given después de que respondiera con éxito a las maniobras de arrastre y remolque".



Rabie detalló que en el último intento, que siguió a varios fallidos a lo largo del domingo, habían logrado modificar la orientación del buque en un 80% y alejarlo de la orilla del canal 102 metros, frente a los cuatro en los que se situaba antes.



La autoridad gestora afirmó en la nota que "se reanudarán las maniobras otra vez cuando el nivel del agua suba a su punto más elevado hasta 2 metros en torno a las 11:30 de la mañana" hora local (09:30 GMT).



Según estimó Rabie, la próxima maniobra permitirá modificar la orientación del Ever Given completamente para situarlo de forma paralela a la orilla, donde quedó encallado y atravesado hace una semana en medio de una tormenta de arena.



El almirante precisó que "con toda seguridad el trabajo será completado muy pronto", según la nota.



El Ever Given, de 400 metros de eslora y 224 000 toneladas de capacidad de carga, con bandera panameña, quedó encallado en el tramo sur del canal, bloqueando el paso desde el mar Rojo al Mediterráneo y viceversa.

Esto ha generado un embotellamiento en esta vía marítima, una de las más transitadas del mundo y por la que pasa el 10% del comercio mundial, donde este lunes hacían cola 367 embarcaciones, según la empresa especializada en servicios logísticos en canales y estrechos Leth Agencies.