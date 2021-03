Casi 300 barcos siguen a la espera de cruzar el canal de Suez

Casi 300 barcos están aún esperando para cruzar el canal de Suez en ambas direcciones, después de su reapertura el lunes 29 de marzo del 2021 por la tarde, tras casi una semana de bloqueo debido al portacontenedores Ever Given que generó una gran congestión en la importante vía marítima.

La firma de servicios logísticos Leth Agencies, que opera en estrechos y canales del mundo, informó este 31 de marzo del 2021 que 292 barcos están en estos momentos esperando, 142 de ellos en el mar Mediterráneo y 150 en el mar Rojo, en los dos extremos del canal de Suez.



Según Leth Agencies, 163 embarcaciones ya han cruzado en ambas direcciones desde que se reanudó la navegación el día 29, después de que estuviera suspendida casi una semana desde que el Ever Given quedara encallado el 23 de marzo.



Por su parte, la compañía Gulf Agency Company (GAC), que cuenta con una oficina de coordinación en Suez, detalló en un comunicado que un convoy de unos 30 barcos accedió al canal a las 06:00 horas locales (04:00 GMT) de este miércoles en dirección norte y otros 12 navíos a las 07:30 horas locales (05:30 GMT) en dirección sur.



Además, otros siete buques empezaron su travesía esta mañana para esperar en el Gran Lago, en el punto intermedio del canal, donde las naves que proceden de ambas direcciones pueden maniobrar y anclarse.



Los convoyes deben transitar por turnos porque el tramo sur del canal de Suez sólo tiene un carril, mientras que el norte fue ampliado en 2015 y tiene dos canales paralelos que permiten el tráfico en ambas direcciones al mismo tiempo.



Desde ayer, a los convoyes regulares de alrededor de 30 barcos, se están sumando otros pequeños grupos para tratar de descongestionar el atasco que se formó en los pasados días, cuando el Ever Given bloqueó el paso por el canal en su tramo sur.



Según la Autoridad del Canal de Suez, un total de 422 barcos se acumularon y harán falta unos "tres días o tres días y medio" para que lo atraviesen desde su reapertura el lunes.

Sin embargo, otras embarcaciones están llegando hasta el paso de agua artificial, por el que transita más del 10% del comercio marítimo mundial y el 25% de los contenedores.