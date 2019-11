Un barco turístico fue rescatado en Galápagos, luego de quedar encallado

LEA TAMBIÉN

Una embarcación que transportaba a turistas quedó parcialmente encallada en la Punta Vicente Roca, ubicada al norte de la isla Isabela en Galápagos, aproximadamente a las 17:40 del martes 5 de noviembre del 2019, informó el servicio de emergencias ECU 911.

La nave Celebrity Xpedition llevaba pasajeros a bordo cuando sufrió el incidente. Funcionarios de las Fuerzas Armadas y del Parque Nacional Galápagos se desplazaron al lugar para brindar ayuda a las personas.



Según el reporte del ECU 911, el Celebrity Xpedition "reposaba parcialmente encallada en un banco de arena. Para su rescate se coordinó la atención de tres embarcaciones que la sostuvieron para posteriormente ser sacada del encallamiento por la embarcación Flora".

Las personas que viajaban a bordo de la embarcación encallada no sufrieron afectaciones, informó el ECU 911. Foto: Cortesía ECU 911



Los turistas y tripulantes que viajaban en la embarcación afectada fueron registrados y no se identificó a personas afectadas por el incidente en una de las islas Galápagos.



El servicio de emergencia dijo que "una vez rescatada la embarcación y realizada la evaluación de daños no se evidenció contaminación y no se presentaron daños al nivel del casco del barco".



El Celebrity Xpedition fue llevado a flote y será remolcado al canal de Italbaca en las próximas horas.