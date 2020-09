Baños de Agua Santa aprobó la reapertura de bares y discotecas a partir del jueves 1 de octubre

LEA TAMBIÉN

En la ciudad de Baños de Agua Santa los bares y discotecas que pasen las inspecciones de bioseguridad podrán reabrir desde el jueves 1 de octubre del 2020. Así lo decidió el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Cristian Varela, director de Turismo del Municipio, dijo que los locales de diversión nocturna abrirán únicamente con el 30% de su aforo. Los controles estarán a cargo del personal del Municipio, el Ministerio de Turismo y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.



Varela indicó que la reapertura de los establecimientos como los burdeles, que no están catalogados como turísticos, podrán abrir sus puertas de lunes a sábado de 14:00 a 00:00. Mientras que los controlados por el Ministerio de Turismo de lunes a jueves en el horario de 14:00 a 00:00, y los viernes y sábado de 14:00 a 01:00.



“Los clientes deben usar mascarilla y se les tomará la temperatura. No deben permitir la entrada de menores de edad o indocumentados. Vamos hacer estrictos en los controles”, dijo Varela.



Otra de las prohibiciones de las autoridades cantonales es que los clientes no ingresen con bebidas o alimentos. Está prohibido en los espacios abiertos como cerrados. Además, los pagos se efectuarán a través de medios digitales como: tarjetas de crédito, débito, transferencias u otros aplicativos.



“En el caso de incumplimiento reiterado de las normas de seguridad al interior del establecimiento, los administradores podrán solicitar la salida de los clientes infractores”, mencionó Varela.



La mayoría de los locales de diversión se encuentra en la denominada zona rosa en la calle Eloy Alfaro.