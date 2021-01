Bandera roja en las playas de Manabí por los oleajes en la costa ecuatoriana

Este 15 de enero del 2021, pocos bañistas visitaron las playas de Manta y Portoviejo, en Manabí, debido al oleaje y aguaje registrados en el perfil costero, que se inició el 13 de enero y se prevé que dure hasta el 17 de este mes. Las playas de Manabí permanecerán con bandera roja hasta el 18 de enero, cuando se prevé que disminuya la intensidad de las olas.

El Cuerpo de Bomberos de Portoviejo y de Manta recomendó a los bañistas no ingresar al mar y estar alerta en caso de que la marea aumente.



En Crucita, Portoviejo, durante la madrugada de este viernes 15 de enero el agua llegó hasta la vía del malecón. Pero a las 14:00, la marea bajó. No se registraron daños o inundaciones en las viviendas ubicadas cerca del mar.



En esa playa un grupo de bomberos, rescatistas y salvavidas vigilarán que no haya emergencias en la parroquia. Ellos también iniciaron una campaña informativa para que los turistas conozcan sobre los riesgos de nadar en el mar durante el oleaje. Uno de esos peligros es que haya remolinos, que podrían dificultar la salida del turista del agua.



Según el Cuerpo de Bomberos de Portoviejo, se tenía previsto que, en la tarde de este viernes, la marea volviera a subir. Por eso, se recomendó evitar los deportes acuáticos y playeros hasta que la bandera cambie a amarilla o verde.



Mauro Andino, director del Área de Riesgos del Municipio de Manta, señaló que las siete playas del cantón tienen bandera roja y por eso se recomendó a los turistas no nadar en el mar ni viajar en embarcaciones. En la playa de El Murciélago, hay un grupo de rescatistas que vigila que las personas no entren al agua.

En Sucre, el aguaje y oleaje que se registraron el jueves ocasionaron que escombros y basura llegaran hasta las calles principales del balneario San Jacinto, de la parroquia Charapotó. Esta mañana, un equipo de la a Dirección de Ambiente del Municipio de Sucre limpió esa zona. Una situación similar sucedió en otras playas de Manta, Pedernales, Jama y San Vicente.



Según el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) del 15 al 18 de enero se registrará la presencia de un oleaje entre moderado y agitado en el perfil costero ecuatoriano.



En un boletín de prensa, el Inocar señaló que "este oleaje está caracterizado por la presencia de ondas de largos períodos y coincidirá con una fase de aguaje (13 al 16 de enero). Se espera que el estado del mar en la zona costera continental se presente, desde el 15 hasta el 17 de enero, con una intensidad de ligeramente agitado a agitado, caracterizado por presencia de olas medias, altas, y aumento del nivel del mar; mientras que el 18 de enero su intensidad bajará a moderado (olas ligeramente mayores a las normales)”.

Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias no se han registrado emergencias hasta este 15 de enero.