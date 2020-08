'Hay que tener cuidado, porque hay bandas que están actuando en Internet', Rodrigo, afectado

LEA TAMBIÉN

“Fui víctima de una estafa a través de una página de comercio electrónico. Resulta que el viernes, 24 de julio del 2020, compré un celular, porque necesito para trabajar. Pero antes de hacerlo revisé todas las ofertas en la página web y encontré el teléfono que quería y el precio era bueno. No era tan barato con relación al resto de ofertas. Entonces no me pareció ser una estafa.

Me contacté con el comprador y de inmediato me llegó un mensaje en donde se me explicaba las formas de pago y envío. Como el vendedor se encontraba en Guayaquil y yo en Quito, el teléfono debía llegarme por correo.



Revisé los comentarios de otros compradores y todos le daban buenas referencias. Por eso confié cuando el vendedor me dijo que primero debía pagar a través de una transferencia bancaria y que luego él me entregaría el código de envío, para que yo supiera que el aparato ya estaba en camino.



Hice lo que me dijo y le escribí para recibir el código. Me dijo que ya mismo me enviaba. Al día siguiente le insistí y no respondió. Volví a insistir, pero esta vez me bloqueó en el WhatsApp.



Luego le contacté por la aplicación de comercio electrónico y allí también me bloqueó. Quería advertir a otras personas sobre esta banda, porque descubrí que tienen cinco líneas telefónicas, pero no he podido hacerlo porque estoy bloqueado. Ahora ya no contesta las llamadas.



En los próximos días presentaré la denuncia, porque el martes que estuve en la Fiscalía me encontré las puertas cerradas. No espero que me devuelvan el dinero, solo quiero que esta banda no se siga aprovechando de la gente”, señaló Rodrigo.