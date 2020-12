Banda roba una motocicleta y desmantela dos vehículos dentro de un edificio residencial, en Quito

“No fue un robo violento, sino más bien estructurado”, dice Iván. El joven fue víctima de la delincuencia. Este lunes 28 de diciembre del 2020 recuerda cómo los miembros de una banda delictiva ingresaron al edificio en donde reside, ubicado en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Los sospechosos se llevaron su motocicleta y desmantelaron dos vehículos, que pertenecen a sus vecinos.

El hecho ocurrió en la madrugada del 21 de diciembre. Al salir el sol y bajar al parqueadero de su edificio se dio cuenta de que ya no estaba su propiedad. Iván cuenta que las puertas del inmueble no fueron forzadas, pues no había signos violentos como ruptura de candados. “Los delincuentes desconectaron sus sistemas de seguridad como el cerco eléctrico y las cámaras de video. Entraron sin que nadie los escuchara”.



Los desconocidos sacaron la motocicleta por alguna de las puertas y se llevaron tableros, radios y otros dispositivos de dos vehículos que quedaron inutilizados. Según el joven, se trata del segundo robo de este tipo que ocurre en su barrio. “Hace dos semanas le robaron de la misma forma a un vecino: se metieron al parqueadero, desconectaron todo y nadie vio nada”.



El 22 de noviembre pasado, en Quito, se registró otro hecho delictivo con iguales características. En este caso, una cámara de video de un edificio cercano grabó cómo desconocidos se llevaban un vehículo negro desde un subsuelo. En el edificio donde ocurrió este robo, ubicado cerca del parque Metropolitano, la víctima contó que el sistema de video vigilancia también fue desconectado.



Por ello en la Policía Judicial de Quito se presume que se trata de la misma banda. Ambos casos fueron denunciados.



Iván contó que para presentar la denuncia tuvo que perder todo un día de trabajo. “Se fue el sistema desde las 09:00 hasta las 16:00. Me tocó regresar dos veces. Presenté la denuncia, pero desde entonces no me han llamado para preguntarme nada más ni me han asignado ningún fiscal”.



Una semana después del suceso, Iván empezó una campaña en redes para buscar información sobre su motocicleta. Sin embargo, hasta el momento ha recibido sólo información falsa. Además, desconocidos han intentado extorsionarlo. “Me dicen que saben dónde está la moto, que me van a devolver si es que les doy USD 1 500, pero yo sé que es mentira”.

El joven pide a la Policía más seguridad, sobre todo en las madrugadas y noches y en los sectores residenciales de la capital.