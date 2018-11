Grupo delictivo que roba celulares a universitarios en Quito es investigado

LEA TAMBIÉN

Los desconocidos operan en las inmediaciones de las universidades Salesiana, Católica y Politécnica Nacional, ubicadas en la avenida 12 de Octubre, centro norte de Quito. Se aprovechan para atacar a sus víctimas cuando estas caminan cerca de esos centros. En otras ocasiones, ingresan a los establecimientos para robar celulares u otros equipos electrónicos.

A esa conclusión llegó la Policía Nacional tras la detención de dos personas que supuestamente se dedican a robar los celulares de los alumnos universitarios de ese sector. El capitán Marco Terán, del Circuito Policial La Mariscal, informó que el hecho se produjo la tarde del pasado martes 6 de noviembre del 2018.



Los apresados fueron un hombre y una mujer, de 29 y 20 años respectivamente, quienes robaban teléfonos móviles. Los uniformados realizaban el patrullaje preventivo en la zona, cuando observaron que los sospechosos hurtaron el celular de una alumna de la U. Católica. "Ella se encontraba con su maleta en la esquina del semáforo frente a ese establecimiento, lista para cruzar la calle por el paso cebra. La empujaron para distraerla y se aprovecharon de eso para quitarle el teléfono Samsung J6 mientras estaba descuidada".



En ese instante, los uniformados pararon el patrullero emprendieron la persecución a la pareja de sospechosos. El hombre fue apresado en las calles Roca y Tamayo. A ella la alcanzaron a 100 metros de distancia del punto en donde se reportó el hurto. Los uniformados encontraron en poder de uno de los sospechosos la credencial de la joven víctima.

Los estudiantes cuentan que personas desconocidas se acercan a ellos, solas o en grupo, y les arrebatan celulares y billeteras. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Acudieron a la U. Católica para localizarla e informarle que su celular había sido recuperado. Luego, la chica denunció el robo ante las autoridades.



Terán indicó que se investiga a una banda dedicada al robo de celulares en las inmediaciones de las universidades. De hecho, hace una semana, cuatro personas fueron apresadas. Según los uniformados, dos de ellas robaban dentro de los centros de educación superior y otras dos operaban en los exteriores.



"Una alumna puso a cargar su aparato en un bar. Los desconocidos se aprovecharon de eso para sustraérselo. Avisó lo ocurrido al jefe de seguridad del establecimiento, revisamos las cámaras y sacamos los perfiles de los sospechosos", dijo Terán.

La Policía investiga cámaras de los alrededores de los centros universitarios, para determinar a los integrantes de un supuesto grupo delictivo dedicado al robo de celulares. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Con esa información se montó un operativo en los exteriores de la U. Católica y los cuatro desconocidos fueron detenidos en las calles Roca y Tamayo. En poder de los sospechosos se encontraron evidencias: cuatro celulares, carnés de alumnos de la U. Católica y una billetera. "Nos contactamos con los universitarios y ellos pusieron la denuncia".



Terán explicó que se investiga si los detenidos pertenecen a una organización delictiva dedicada al robo de celulares en las inmediaciones de las universidades. "Presumimos que hay más gente implicada. Nosotros seguimos con los patrullajes preventivos".



Los estudiantes aseguran que son víctimas de robos. Luis I. estudia Administración de Empresas y dice que los robos son recurrentes en la zona. Cuenta que hay desconocidos que asaltan en grupo. "Hace un mes me robaron. Se me acercaron en grupo para arrebatarme mi teléfono móvil. Fue como a las 18:00", contó.



A Daniel B. no le han robado. Sin embargo, asegura que a sus amigos sí. Indica que los desconocidos primero se acercan a pedir dinero, intimidan a los estudiantes y les quitan los aparatos. En otros casos, piden los teléfonos para hacer llamadas y de eso se aprovechan para llevárselos.