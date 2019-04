La Banda de los Bomberos se presentó en el Centro Histórico

LEA TAMBIÉN

Al ritmo de la cumbia, 39 integrantes de la Banda del Cuerpo de Bomberos de Quito iniciaron el repertorio con el que pusieron a bailar a los transeúntes del Centro Histórico de Quito, este domingo, 21 de abril del 2019.

Padres que enseñaban a bailar a sus pequeños y abuelos aplaudiendo al recordar los ritmos más soñados de su época se tomaron la peatonalizada García Moreno y acompañaron la presentación de la agrupación que vestía su uniforme azul con el sello de los bomberos de la ciudad.



Esta presentación fue parte del programa musical que, cada fin de semana, organiza el Museo-Escuela del Pasillo. Pero también de la vinculación con la comunidad del Cuerpo de Bomberos.



El objetivo es que la ciudadanía conozca el trabajo del Cuerpo de Bomberos, que no es solo la atención de emergencias o la prevención de incendios, señaló David Tolombo, bombero e integrante de la banda. Semanalmente, el grupo se presenta en conciertos y en ferias.



Su trabajo se enfoca en la música universal, la ecuatoriana y latinoamericana. “Tratamos de ser amplios en nuestro repertorio para que sea atractivo para la gente y para nosotros”, señaló Tolombo. Para eso utilizan instrumentos de banda como los de viento madera, viento metal y percusión.



Hoy llevaron al Centro Histórico de todo un poco. El inicio fue con música bailable y luego tocaron algo de ecuatoriana hasta llegar a la universal.



Con el “Chulla Quiteño” y otros temas de ese estilo, el público adulto no pudo evitar el baile. Mercedes Yépez se considera “quiteñísima” y amante de la música nacional, pero también de la bailable.



A la mujer de 66 años, la presentación le parece una buena oportunidad para que más gente aprecie los ritmos ecuatorianos. “Cuando es en un lugar cerrado se llena o hay que pagar, entonces no se puede disfrutar mucho”, aseguró.



Con ella coincidió César Oviedo, un riobambeño de 65 años que ha pasado toda su vida en la capital. Recordó que este tipo de presentaciones eran tradicionales en el Quito antiguo. Comentó que él veía retretas en todas las plazas y calles del centro.



Era muy famosa la Banda Municipal en la Plaza Grande, comentó. Además, recordó varias presentaciones de la banda de la Policía en la calle Montúfar. Por eso, agregó, que es interesante que los bomberos hagan música además de apagar incendios.