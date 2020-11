Banda que asaltaba en Quito fue liberada en menos de 24 horas después de su arresto

Dos motocicletas negras, un revólver y un uniforme policial. Esas fueron las evidencias que encontró el domingo 22 de noviembre del 2020 la Policía en el interior de una vivienda ubicada en el sector de la Real Audiencia, en el norte de Quito.

En el interior de la casa fueron arrestados tres extranjeros, dos hombres y una mujer, acusados de pertenecer a una supuesta banda delictiva, indica el parte policial. Sin embargo, 20 horas después del arresto, en la tarde de este lunes 23 de noviembre, los sospechosos recuperaron la libertad debido a que la Fiscalía no les imputó ningún delito, sino que dejó en caso en investigación reservada. Así consta en la web de la Función Judicial.



En el parte policial, se indica que las motocicletas fueron ingresadas de forma veloz a ese departamento, la noche del domingo 22, y que eso llamó la atención de unas personas que pasaban por allí.



Los agentes registraron los rincones de esa vivienda. Encontraron, en una jardinera, una bolsa plástica en donde se escondía un teléfono y una tarjeta SIM. En otra parte de la casa se halló el uniforme policial que consta de un pantalón verde olivo y una chaqueta verde fosforescente con una impresión de la palabra Policía en el pecho.



El parte indica además que los sospechosos no pudieron justificar el origen de estas prendas. Fueron arrestados y conducidos a la Unidad de Flagrancia, “no sin antes darles a conocer sus derechos constitucionales”.



En la web de la Función Judicial se mencionan otros dos casos por hurto y por robo en Quito, en donde estuvieron involucrados dos de los tres detenidos. En uno de los casos no se calificó la flagrancia y se permitió la liberación de los aprehendidos.



Este es el segundo caso del mes en donde la Fiscalía no acusa y permite que un juez conceda la libertad de los sospechosos. El pasado 15 de noviembre, la Fiscalía no presentó cargos y decidió abrir una investigación en contra de seis personas, acusadas de haber perpetrado 22 robos de casas y de locales comerciales.