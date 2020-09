Bancos serán agentes de retención del IVA para las plataformas digitales que no tienen domicilio en el país

LEA TAMBIÉN

La disposición de gravar con IVA a los servicios de 178 plataformas digitales desde el miércoles 16 de septiembre del 2020 no incluye a las plataformas de servicios bancarios en línea.

Este lunes 14 de septiembre del 2020 se difundió en redes sociales una noticia falsa en la que se aseveraba: "Bancos cobrarán el IVA en transferencias y transacciones, la medida corre a partir del 16 de septiembre del 2020".



La Asociación de Bancos Privados (Asobanca) aclaró que los servicios bancarios que no son gratuitos, como las transferencias interbancarias, por ejemplo, ya estaban gravados con IVA desde el 2012, independientemente de que se acceda a los servicios a través de ventanilla o en las plataformas digitales de banca en línea.



El gremio también detalló que actualmente casi el 80% de los servicios bancarios son gratis y, por ende, no están gravados con IVA.



En estos días, los bancos privados comenzaron a realizar campañas de comunicación entre sus clientes para informar que serán agentes de retención del IVA cuando se use una tarjeta de débito o crédito para pagar una plataforma de las 178 que están en el listado de IVA digital que difundió el Servicio de Rentas Internas (SRI). En el listado están Netflix, Spotify, Ubereats, Glovo, entre otras.



Byron Garzón, jefe de tarjeta de crédito de Mutualista Pichincha, explica que ser agente de retención implica que la entidad financiera recibe el dinero del impuesto y lo entrega a la autoridad tributaria, pero solo en los casos en los que la plataforma no tenga domicilio tributario en Ecuador; es decir, que está fuera del país.



"No estamos cobrando nosotros el IVA por usar tarjetas, puede haber gente que se está confundiendo, solo somos agentes que retienen el impuesto y luego lo traspasan al SRI", añadió.



Garzón dijo que en los estados de cuenta de este mes, los usuarios podrán ver por separado el monto de su consumo correspondiente al servicio digital y en otra línea el porcentaje correspondiente al IVA por servicios digitales.