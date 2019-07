Nueve bancos de inversión muestran interés por administrar la CNT

LEA TAMBIÉN

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) recibió "expresiones de interés" de nueve financieras internacionales dentro de la fase precontractual del proceso de contratación que lleva a cabo la empresa pública, para seleccionar a un operador privado que asuma temporalmente la administración del negocio.

A través de un comunicado oficial, la telefónica estatal informó este martes 23 de julio del 2019 que todas las propuestas son analizadas por un equipo interno, responsable de estructurar las bases del concurso internacional que se lanzará en las próximas semanas.



Los bancos que mostraron interés son BNP Paribas (Francia), Lazard (EE.UU.), BDO Colombia S.A.S. (Colombia), Ernest & Young (Reino Unido), Valor & Estrategia (Colombia), ONE to ONE Corporate Finance (España), Guggenheim Securities (EE.UU.), Andean Ecuador Consultores Estratégicos – miembro de la red Deloitte Consulting (EE.UU. – Reino Unido) y KPMG (Países Bajos).



La CNT es uno de los activos, cuya operación el Gobierno busca delegar a un agente privado, por un período máximo de 30 años. El trámite para seleccionar la banca de inversión que cotizará y concesionará la administración de la telefónica estatal inició el 5 de julio pasado.