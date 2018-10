Los bancos en el Ecuador ofrecen 92 servicios financieros

LEA TAMBIÉN

Las recientes denuncias por descuentos indebidos en cuentas bancarias y de tarjetas de crédito han puesto en alerta a los clientes del sector financiero privado en el país.

Si usted está dentro de este grupo, debe conocer que hay una serie de servicios financieros que son ofrecidos por la banca, para los que está autorizada a cobrarle.



En tanto, en el cobro de servicios no financieros, el banco solo actúa como agente cobrador.



Entre los 65 servicios financieros por los que cobra la banca están, por ejemplo, los retiros de dinero por cajero automático de entidades financieras distintas a la del dueño de la cuenta, las transferencias recibidas desde el exterior, el pago de tributos por medio de tarjetas de crédito o de débito, consulta de saldo impresa por cajero automático, reposición de tarjeta de débito o reposición de libreta.



La Junta de Regulación Monetaria y Financiera estable los costos máximos de los servicios financieros.



Por ejemplo, un cheque devuelto en territorio nacional tiene un costo de USD 2,49, la reposición de la tarjeta de crédito, USD 4,60; la renovación de una tarjeta de debido, USD 4,60; entre otros.



También hay 27 servicios que son básicos y gratuitos; es decir, sin costos o cargos máximos, como: apertura de cuenta de ahorro, retiro de dinero por cajero automático para clientes de la propia entidad, retiro por ventanilla de la propia entidad, consulta por Internet, consulta por banca celular entre otros.



También están los servicios no financieros, en los que los bancos actúan como facilitadores de cobros por atenciones que brindan empresas terceras.



La Asociación de Bancos (Asobanca) mencionó entre ellos a los cobros de primas de seguros, de planillas de servicios básicos y los cobros por servicios de asistencia, que son aquellos que se ofrecen a los clientes a través de llamadas telefónicas y que son grabadas “para garantizar la calidad del servicio”. Ahí están, por ejemplo, seguros dentales, asistencia en el hogar, etc.



Estas empresas que brindan esos servicios no financieros son las obligadas a registrar la autorización del cliente para que se efectúe el descuento, dijo Asobanca.