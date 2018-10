Bancos aseguran que descuentos se hacen solo con autorización del cliente 

LEA TAMBIÉN

Las redes sociales han reaccionado en los últimos días a supuestos cobros no autorizados que realizan empresas terceras a través de algunos bancos del país. Esto, a raíz de una denuncia que hizo el periodista Mauricio Ayora, mejor conocido como ‘Caterva’ en TC Televisión.

Consultado sobre este tema, Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), comentó hoy, 12 de octubre del 2018, que las instituciones financieras solo actúan como intermediarias o facilitadoras de los cobros de los servicios que brindan las empresas de servicios a los clientes, como cobros de primas de seguros o de planillas de agua, luz, teléfono, entre otros.



Según Prado, las empresas que brindan esos servicios son las obligadas a registrar la autorización del cliente para que se efectúe el descuento y no los bancos. Esta aceptación expresa del cliente puede ser por teléfono, de forma física o digital.



Explicó que los bancos firman un contrato con cada empresa de servicios en los que esa compañía se compromete a registrar la aceptación del cliente.



“En caso de que el descuento no sea aceptado por el cliente o no quiera aceptarlo más, el banco, con la debida solicitud del cliente, deja de cobrar este servicio. En los casos en que se demuestre que los descuentos no contaban con la debida autorización del cliente por parte de la empresa de terceros, entonces el banco restituye en la cuenta de las personas los valores debitados”, indicó.



Ante la polémica, la Superintendencia de Bancos envió el 11 de octubre del 2018 un comunicado dirigido a las entidades bancarias.



En el documento firmado por el Superintendente Juan Carlos Novoa, se destaca el artículo 152 del Código Orgánico Monetario y Financiero: “las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”.



Prado dijo que la disposición no es nueva e invitó a los clientes a presentar reclamos por cobros indebidos en la Superintendencia de Bancos.