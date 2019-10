El BCE proyecta estancamiento en el 2020

LEA TAMBIÉN

El Banco Central del Ecuador (BCE) revisará la meta de crecimiento económico del 2019 y cree muy probable que sea menor a la que estaba prevista, de 0,2%. El ajuste se debe a que es necesario medir el impacto negativo de los 11 días de paro de este mes.

La evaluación de las pérdidas económicas estaría lista a finales de noviembre, pero se conoce que los sectores más afectados son el petrolero, exportador y turístico.



La gerente del BCE, Verónica Artola, recordó que la producción nacional petrolera se vio afectada por los disturbios en la Amazonía, así como las reservaciones en el sector turístico, por lo que espera que ese segmento se recupere durante los cuatro días de feriado.



Artola explicó que el BCE proyecta que el crecimiento de la economía en el 2020 será de 0,6%, con una inflación de 1,5%. Esos indicadores macroeconómicos se incluyeron en la Proforma presupuestaria del próximo año que hoy (31 de octubre del 2019) será presentada por el Ejecutivo a la Asamblea. Inicialmente, el Banco proyectaba un desempeño de la economía mayor al 1% para el siguiente año.



Durante un conversatorio con medios de comunicación, en Guayaquil, la funcionaria también señaló que en la Proforma no se contabiliza el impacto que tendrá el proyecto de Ley de Crecimiento Económico que se debate hoy (31 de octubre del 2019) en el Legislativo. El Gobierno calcula que generará USD 737 millones en el 2020. Tampoco se contemplan los resultados de la focalización del subsidio a los combustibles. El Gobierno intenta elaborar un nuevo Decreto que reemplace al 883 que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y el diésel y que motivó las protestas en el país.



El director de Análisis Semanal, Walter Spurrier, señala que si esas dos variables no se incluyen en la Proforma, “el déficit fiscal del siguiente año va a ser importante”.

Sobre las proyecciones, el experto señaló que el 0,6% de crecimiento para el 2020, “no es muy distinto” de lo que ya se conocía antes. Y esa meta se sustentaría en las inversiones en el área petrolera que debían concretarse en el 2019, y que podrían finalmente ejecutarse el próximo año.



“Si se da esa inversión, porque se aprueba la licencia del campo Ishpingo, es posible llegar. En general no es un crecimiento exagerado, es razonable lo que están poniendo”.



También considera que es probable que la economía se estanque o decrezca este año porque no se concretaron esas inversiones petroleras. Y calcula que el nivel podría ubicarse entre -0,5% y 0%.



A eso habría que sumarle el impacto de la paralización.

El desempeño del sector petrolero en el primer semestre fue positivo (creció 1%), pero para el segundo semestre se esperaría un descenso. Durante el paro se perdieron 2 millones de barriles y no se concretó la explotación del ITT. En el segundo trimestre del año, la economía había crecido 0,4%. Aunque a algunos sectores les fue mal, entre ellos, el agrícola, el comercial y la construcción.



El sector bananero, el tercer producto de mayor exportación del país, calcula que el 2019 cerrará con un incremento de 3,5% en los envíos, en relación al 2018. “Parecía que iba a ser inferior”, sostiene Fabricio Espinosa, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Pero considera que, finalmente, el impacto del paro en el banano fue puntual, entre 4% y 5%, en la semana del 7 al 13 de octubre.

La mayor producción de la fruta en este año se explica porque hubo resiembra y plantaciones nuevas. Pero los bananeros no quieren hacer proyecciones para el 2020.



Actualmente está en manos del ministro de Agricultura, Xavier Lazo, la fijación del precio de la caja de banano para el nuevo año. Hace dos días no hubo acuerdo en la mesa de negociación. Los exportadores proponen que se mantenga en USD 6,30 la caja y los productores que suba a USD 6,80. Para el cálculo de un incremento toman en cuenta el salario del próximo año, el costo del combustible y una variable de inversión por las medidas de seguridad contra la riesgosa plaga llamada Fusarium.



Pero Espinosa señala que el combustible no ha subido ni los costos contra la plaga se pueden amortizar en un solo año, ya que el banano es un cultivo perenne.



En cambio, el sector camaronero, otro sector dinámico de la economía, calcula cerrar el 2019 con un alza del 6% en ventas, por el mayor volumen.



Reforma a debate



El Pleno de la Asamblea tiene previsto tratar hoy a las 09:30 el primer debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico. La antesala de la sesión está marcada por la falta de consenso entre los 13 asambleístas que integran la Comisión de Régimen Económico, responsable del tema. El informe para el debate se aprobó con 7 votos a favor. La mesa entregó un documento con el texto original del Ejecutivo, más todas las observaciones emanadas por legisladores y más de 60 actores.



Para Spurrier es “incierto” lo que ocurra en el Legislativo porque no hay los votos.



“Si hay mayoría para rechazar la reforma tributaria, ¿va a pasar lo mismo con las reformas al Banco Central, Telecomunicaciones, mercado de valores?”.



Señala que es posible que nieguen la parte tributaria y prueben el resto de las reformas y el presidente Lenín Moreno haga un veto parcial.



Pero, luego, se necesitaría una mayoría Legislativa para superar las objeciones del Ejecutivo.