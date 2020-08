Banco del Pacífico responde cuatro dudas sobre el diferimiento de créditos educativos

LEA TAMBIÉN

Banco del Pacífico es el ente que tiene la mayor parte de la cartera de crédito educativo en Ecuador. Hasta julio del 2020 registraba el 94% del crédito estudiantil. En medio de la emergencia sanitaria, clientes con este tipo de créditos se han quejado por problemas con el diferimiento de pago de sus cuotas, reestructuraciones y refinanciamientos.

La entidad respondió algunas de las inquietudes de los clientes.



Hay clientes a los que se les ha negado la opción de reestructuración de su deuda en el contexto de la pandemia. ¿Por qué razones el banco no permite esto a ciertos clientes?

Banco del Pacífico no ha negado diferimientos de pago a los clientes que hasta el mes de febrero del 2020 se encontraban al día en sus pagos. En lo relacionado a refinanciamiento y reestructura en cartera de crédito educativo, se dispondrá de una solución en las próximas semanas.



Luego de prorrogar las cuotas durante abril, mayo y junio, algunos clientes se quejan porque les cobraron las cuotas en un solo monto, y además, reclaman que el banco cobró "intereses por diferimiento". ¿A qué corresponden los "intereses por diferimiento"? ¿Les dan opción a los clientes de pagar las cuotas en partes si no pueden pagar en un solo monto todo?

No cobramos cuota en un solo monto, la figura del diferimiento de pago extiende el plazo de la operación, por ejemplo, si la operación original tiene 200 dividendos y el cliente solicita diferimiento de 3 cuotas, el nuevo número de dividendos será 203.



El efecto del diferimiento de pago no exime la responsabilidad de pagar los intereses por el plazo financiado, durante los meses de diferimiento se generan intereses de financiamiento y la suma de esos valores se los distribuye en todos los dividendos de la operación. Como parte de las medidas de ayuda, los intereses que no se han cargado como son los intereses de mora .



Hay clientes que se quejan porque no les contestan sus pedidos de información por vías virtuales y telefónicas.

Todos los canales están disponibles para atender diferimientos de pago.



Hay créditos que estaban a cargo del Banco del Pacífico y han pasado a manos del Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH). Los clientes a los que les ha pasado esto dicen que no han podido reestructurar su deuda . ¿Esto se ha dado porque los clientes estaban en mora?

En cuanto a cartera de crédito educativo con riesgo, una vez que la cartera acumula mora por más de 180 días, el Banco del Pacífico, por instrucciones de Senescyt procede a devolver la operación al IFTH para las siguientes acciones de cobro por parte de ellos. En estos casos el banco permitió diferir tres cuotas.

A continuación, un ejemplo de cálculo de una operación diferida:



Por ser una cartera de crédito con calificación de riesgo se difirieron tres dividendos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del 2020, con base en los lineamientos establecidos.



Los intereses diferidos por esos meses es de USD 682,80 que se divide para 129 que son las cuotas que faltan de pagar en el ejemplo anterior. Con ello, el valor de la cuota mensual sube de USD 418, 89 a 424,18 desde junio.