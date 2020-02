Bancadas legislativas analizan acciones tras el fallido juicio político a la presidenta del CNE Diana Atamaint

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La asambleísta Jeannine Cruz, del bloque de Creo, ratificó que este martes 4 de febrero acudirá a la Fiscalía para presentar una denuncia contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por el presunto delito de tráfico de influencias.

“Esto no termina aquí, tomaremos acciones penales que presentaremos a la Fiscalía porque es evidente el tráfico de influencias que se dio en esa institución”, dijo Cruz, al rechazar que Atamaint pretenda que se dé una “vuelta a la página” en este caso.



La legisladora cuestionó que Pinuccia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza, votara en contra de que el expediente vaya al Pleno, mientras Karina Arteaga, también de Alianza País (AP), no acudiera a la Comisión de Fiscalización el viernes pasado, al cierre del proceso.



El informe de la Comisión determinaba que Atamaint había incumplido con sus funciones, entre otros temas, al no haber investigado una denuncia presentada por Enrique Pita, vicepresidente del CNE, sobre el caso de Luis Loyo, exfuncionario que cumple una pena por tráfico de influencias.



Sin embargo, durante una rueda de prensa, el viernes pasado, Atamaint afirmó que por su cuenta ha pedido que la Fiscalía investigue esta causa y que en adelante se enfocará en organizar el próximo proceso electoral.



El bloque de Creo, mientras tanto, ratificó la ruptura del acuerdo que tenía con AP y asambleístas independientes desde el 14 de mayo pasado, cuando se eligió al oficialista César Litardo como Presidente para lo que resta del periodo y se reorganizaron las comisiones.



Además, decidió expulsar a Roberto Gómez, uno de sus integrantes, porque “ha mantenido una posición irrespetuosa e inaceptable” en contra de su coordinador, Luis Pachala, informó un comunicado.



Ximena Peña, coordinadora de AP, manifestó que el bloque se reunirá este martes para analizar la conducta de Colamarco y de Arteaga, quien guarda silencio sobre lo ocurrido. Peña no descartó, incluso, que sean expulsadas de la bancada.



Por su lado, René Yandún, uno de los integrantes del Bloque de Integración Nacional (BIN), aclaró que fue “una decisión personal” el hecho de que Ángel Gende, coordinador del grupo, y su coideario Jimmy Candell se abstuvieran de votar.

“Fue absolutamente una decisión personal, nunca tuvimos una decisión de bancada, nunca nos reunimos, por ello cada uno responderá por sus decisiones que haya tomado”, expresó Yandún.