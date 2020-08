Bancadas definen a ritmos distintos sobre posibilidades de reelección de sus asambleístas

LEA TAMBIÉN

Las posibilidades de reelección que tienen 107 de los 137 asambleístas siguen en análisis de las bancadas. A tres días de que termine la fase de primarias, no todos se deciden todavía para un nuevo mandato.

Entre quienes no descartan esta opción se ubica el presidente de la Asamblea, César Litardo, de Alianza País (AP).



“Esta es una posibilidad que estamos analizando, hay hasta el fin de semana para tomar una decisión final, hay algunas propuestas que hemos analizado, no es un tema que realmente nos quite el sueño”, dijo.



De los 38 que componen la bancada oficialista, 27 tienen posibilidades de buscar la reelección en los comicios de febrero. Antes de dar este paso, están a la espera de que el movimiento tome una decisión sobre su binomio presidencial.



La Constitución, en el artículo 114, precisa que “las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo”.



El impedimento aplica para Ximena Peña, Johana Cedeño, William Garzón, Marcia Arregui, Noralma Zambrano, Alberto Arias, Zoila Benavides, Guadalupe Salazar, Liuba Cuesta, Alberto Arias, en el caso de AP. También para María José Carrión, quien se desafilió.



La definición de una candidatura presidencial también tiene peso en el bloque del Partido Social Cristiano. De sus 17 integrantes, solo Cristina Reyes, Henry Cucalón y Ramón Terán no tienen posibilidad de reelección.



Reyes, Cucalón, así como César Rohón y Henry Kronfle son las opciones que tiene el PSC para la Presidencia. Aunque el partido también mantiene diálogos con el empresario Álvaro Noboa.



El proceso tiene mayores avances en el correísmo. Pabel Muñoz, Franklin Samaniego, Marcela Holguín, Amapola Naranjo, Mónica Alemán, Liliana Durán, Juan Lloret y José Chalá, se alistan para una nueva campaña.



Lo mismo José Agualsaca, alterno de Gabriela Rivadeneira, quien está asilada en México junto a Soledad Buendía y Carlos Viteri. Estos tres últimos no tienen posibilidad de reelección.



En Creo, la preselección de candidatos dejó fuera a Héctor Yépez y Jeannine Cruz, a pesar de que tenían posibilidad de reelección para la Asamblea. Fue una decisión sorpresiva.



“En efecto, Creo ha decidido que yo no participe con ellos; las razones no me han sido notificadas. Yo seguiré actuando en base a mis principios y valores, defendiendo Ecuador y la familia, sin importar costos políticos o cálculos electorales”, dijo Yépez.



Otros como Homero Castanier, Tanlly Vera, Rina Campain, Byron Suquilanda y Fernando Callejas, sí irían a la reelección por Creo. Después de dos periodos en la Legislatura, Patricio Donoso no descarta postularse para el Parlmanento Andino.