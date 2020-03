Bancadas de la Asamblea se reunieron con Sonnenholzner frente a situación económica

LEA TAMBIÉN

Los coordinadores de las bancadas de la Asamblea se reunieron hoy, martes 10 de marzo del 2020, con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, para analizar la situación económica del país.

De la cita participaron el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), la coordinadora del bloque de Alianza País (AP), Ximena Peña; Luis Pachala, de Creo; Héctor Muñoz, de Suma. También estuvo Cristóbal Lloret, del correísmo. El PSC fue invitado, pero no acudió.



El objetivo fue analizar el déficit fiscal como producto de la caída del precio del petróleo, y el incremento del riesgo país. La cita tomó casi dos horas y se dio de manera reservada en la sede de la Vicepresidencia de la República.



Cada una de las bancadas se comprometió a plantear alternativas para salir de la crisis, que incluye la renegociación de la deuda con China o establecer contribuciones temporales.



Lloret consideró, por ejemplo, que se deben revisar los impuestos para los sectores económicos que más ingresos tienen como la banca.



Peña apuntó que el escenario económico es más complejo del que se presentó en octubre pasado, cuando el retiro del subsidio a la gasolina desató protestas. De este tema no se habló en el encuentro con Sonnenholzner.



Pachala resaltó de entre las alternativas del Ejecutivo la reducción de gastos en el sector público como la compra de bienes y servicios. Señaló que en el encuentro no se habló de una nueva reforma tributaria.



La reunión se dio en la víspera de que termine la primera vacancia de 15 días a la que se acogió la Función Legislativa desde el pasado 26 de febrero.



Litardo prevé convocar a una nueva reunión de las bancadas y el Consejo de Administración de la Legislatura, con el frente económico del Gobierno, este jueves 12.

Allí se espera definiciones sobre reformas al Código de Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y el Código Monetario, que el Ejecutivo prevé enviar a la Asamblea en los próximos días.

"Creo que hay la voluntad política para todos analizar con responsabilidad las propuestas de reformas legales que plantee el Ejecutivo", puntualizó Peña.