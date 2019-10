Banca refinancia deudas y entidades extienden plazos

LEA TAMBIÉN

Ricardo Sánchez tuvo que pedir prestado dinero a familiares y amigos para cancelar las obligaciones patronales de su local, tras los 11 días de protestas en la capital.

Él es dueño del restaurante San Ignacio, ubicado en la avenida García Moreno, en la llamada ‘zona cero’ de las movilizaciones efectuadas en contra de las medidas económicas. “No tenía para pagar y tuve que ­

pedir a conocidos el dinero,­ porque las obligaciones con los empleados son lo principal”, indicó.



Sánchez consiguió, de esta manera, los USD 2 900 que debía aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en este mes.



La paralización le generó pérdidas en ventas de más de USD 20 000 y el retraso en el pago de salarios a 19 personas.



Para dar un respiro a los dueños de los locales afectados, el Seguro Social informó que, debido a los días complejos por los que atravesó el país, otorgó 10 días más para el pago de planillas de aportes de la seguridad social.

Sánchez dijo que el anuncio se hizo tarde y algunos, como él, ya pagaron antes.

Por el cerco policial que se ubicó en todo el Centro Histórico, varios comercios y restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas. Uno de ellos fue la Heladería San Agustín, ubicada en la calle Guayaquil.



Andrés Chaguaro, gerente del negocio, afirmó que el cierre evitó el saqueo de su local.



Pero la falta de clientes hubo una caída de ingresos por USD 20 000 en este local, lo cual no le ha permitido cancelar la nómina de empleados ni el crédito de sus proveedores.



Chaguaro contó que su ‘salvavidas’ fue tener un fondo de emergencia. Esto le sirvió para solventar el pago de los servicios básicos, que no tuvieron prórroga, y de los aportes a la seguridad social.



“Hubiéramos querido que para la luz, agua y teléfono también se nos otorguen beneficios de pago”, señaló.



El Servicio de Rentas Internas (SRI), en cambio, sí otorgó facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.



La entidad modificó las fechas de los trámites para dar más tiempo a los contribuyentes. Así, los sujetos pasivos de declaraciones, anexos tributarios o impuestos recaudados por el SRI, que debían entregar la documentación desde el 10 de octubre del 2019, ahora podrán presentarlas a partir del 22 del mismo mes.

Esta medida fue adoptada debido a que por las jornadas de protesta y el estado de excepción no se pudieron realizar los trámites dentro de los plazos fijados.



Para Sánchez y Chaguaro, esto es un “respiro”, ya que tendrán más tiempo para organizarse en sus pagos y planificar para los meses siguientes. Pese a ello, los dos empresarios están preocupados por el pago de salarios que tendrán que hacer a sus trabajadores.



“Sabemos que hay familias detrás de nuestro negocio, por ello siempre se buscará su bienestar”, señala el dueño de Restaurante San Ignacio.



Los microempresarios han solicitado comprensión a sus empleados a fin de aplazar el pago de la quincena hasta fin de mes. En San Agustín, por ejemplo, deberá cancelar el 31 de octubre unos USD 7 000 por concepto de sueldos.



Para lograrlo, su propietario está gestionando el crédito SOS que ofrece BanEcuador, con una tasa de interés del 8,9% y 10 años plazo.



Los empresarios esperan acceder a este préstamo para oxigenar su flujo de caja.



Esta misma entidad también abrió la opción para refinanciar las obligaciones de los clientes que resultaron afectados por las movilizaciones.

Los ciudadanos deberán acercarse a la oficina donde gestionaron su crédito y presentar una propuesta para pagar sus créditos, considerando el impacto que hubo dentro de su actividad .



A través de su cuenta de Twitter, Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), informó que la banca privada atendió, en los últimos tres días a 120 000 microempresarios que solicitaron el refinanciamiento de sus cuotas de octubre.



El monto refinanciado por las instituciones financieras fue de USD 40 millones.



La Corporación Financiera Nacional (CFN) anunció, a través de un comunicado, que implementará el mecanismo de gracia total. A través de esta figura, el titular del crédito contará con el beneficio del no pago de intereses ni capital durante 90 días. Una vez que culmine este periodo de gracia, el cliente podrá prorratear sus pagos pendientes.



Por su parte, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) atenderá en horario extendido hasta el 7 de noviembre en los centros integrales de atención al cliente, en la Mariana de Jesús, Carapungo, Simón Bolívar y El Condado.



Además, la empresa amplió el plazo de pago para aquellas personas que no lograron cancelar los valores pendientes debido a los bloqueos.



La Agencia Metropolitana de Tránsito (Quito) y la Autoridad de Tránsito Municipal (Guayaquil) mantuvieron habilitadas las revisiones técnicas vehiculares. A las personas que no lograron llegar se les reagendó la cita de esos días para otra fecha.