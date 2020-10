Banca y cooperativas dan prórroga en pagos a 2,4 millones de operaciones

LEA TAMBIÉN

En 15 días termina el beneficio establecido en la Ley Humanitaria para el pago de créditos en las instituciones financieras.

Esa norma señala que las entidades podrán diferir el pago de créditos u ofrecer opciones de reestructuración de sus préstamos durante la pandemia y hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción; es decir, hasta el próximo 12 de noviembre.



Ayer 28 de octubre del 2020, el Pleno de la Asamblea recibió a las superintendentas de Bancos, Ruth Arregui, y de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández.



Las funcionarias expusieron los resultados del beneficio entre los clientes de las instituciones controladas.



Arregui señaló que durante la pandemia se difirió una cartera de préstamos equivalente a USD 10 208 millones. El mes con el mayor número de operaciones diferidas fue junio pasado, con 1,9 millones.



Sin embargo para septiembre la cifra bajó a 1,6 millones de operaciones, debido a que muchos clientes ya se acercaron a la banca a reestructurar sus deudas pendientes.

Arregui resaltó que hasta el próximo 12 de noviembre los clientes que no hayan podido hacer los pagos de sus créditos no verán afectación en su historial de crédito.



Los bancos tampoco podrán cobrar intereses por mora, insistió.

Hernández, por su parte, señaló que hasta agosto pasado el sector cooperativo aplicó beneficios de diferimiento a 817 261 operaciones. De ellas, el 93% recibió tres meses de gracia en sus pagos.



La mayor parte de clientes correspondió a los segmentos de consumo y de microcrédito.



El asambleísta Alberto Arias señaló su preocupación por una supuesta falta de reestructuración de los créditos para el sector de transporte. Los clientes de este segmento señalan que no pueden cumplir con los pagos debido a los efectos económicos de la pandemia y la reducción de pasajeros que utilizan el servicio.



Sobre este tema, Arregui señaló que el 51% de la cartera bruta del sector de transporte de la banca privada accedió a medidas de alivio financiero. Las provincias con mayor porcentaje de diferimiento fueron: Napo, Morona Santiago, Loja y Galápagos.