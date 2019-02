Bananeros preocupados por las tarifas portuarias en Puerto Bolívar; Yilport dice que se ajustó por la inflación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A partir de febrero del 2019 las tarifas portuarias en Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, sufrirán un cambio que preocupa al sector bananero exportador.

El pliego de tarifas y servicios vigente desde el año pasado se mantendrá, pero será ajustado de acuerdo a la indexación inflacionaria. Esa es la explicación que dio a este Diario Alfredo Jurado, gerente de la empresa Yilport que opera el puerto orense.



La tarifa vigente de servicio ‘Gate to ship’ (directo al buque) de caja suelta y de banano paletizado es USD 0,15 por caja para el 2018 y el periodo del 2019. Pero se ajustará “de acuerdo a un método CPI (indexación de inflación)”, que establece el contrato de concesión con el Estado.



Según Jurado, este jueves 31 de enero del 2019, la empresa oficializó los ajustes ante la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB) y fue aceptado. La tarifa será de USD 0,1516. “Son décimas, es menos de un centavo”. Señaló que se publicará la fórmula de cómo se hace el cálculo de la indexación inflacionaria para que el sector exportador lo conozca.



“Las tarifas se mantienen indefinidamente de acuerdo al convenio firmado y únicamente se revisan en función de una indexación por inflación, de acuerdo al contrato”, dijo.



Pero los bananeros creen que eso afectará al sector. “El negocio es de centavos, no de dólares”, señaló Fabricio Espinoza, gerente de Aso Agribal y presidente del directorio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).



Mencionó que Yilport no debería hacer un ajuste tarifario, ya que supuestamente no ha cumplido con el plan de inversiones en el puerto. En días pasados la empresa comunicó a los exportadores que las tarifas estarían vigentes hasta finales de enero.



El 95% del movimiento portuario de Puerto Bolívar es por la exportación de banano que es el principal producto en El Oro y los mayores destinos son Rusia y Estados Unidos. Las tarifas por el servicio ‘Gate to ship’ de caja suelta y de banano paletizado son los de mayor uso en el puerto.



Eduardo Ledesma, director de la AEBE, dijo que “los costos de Yilport son escandalosos” y afecta al sector bananero, sobre todo a los pequeños productores.



Jurado explicó que la concesionaria todavía no ha decidido la fecha en que entrarían en vigencia las tarifas ajustadas.