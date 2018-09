Bananeros defienden continuidad de Proecuador en el marco de la II Rueda de Negocios de la fruta

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El sector bananero del país busca posicionarse en el mercado internacional. La mañana de este martes 25 de septiembre del 2018 se presentaron en Guayaquil los detalles de la II Rueda de Negocios Banano del Ecuador que se efectuará entre el 23 y 25 de octubre en la urbe porteña.

Este evento tiene como propósito superar las expectativas de negocios que en la edición del 2017 logró USD 38 millones, con una participación mayoritaria de medianos y pequeños productores de banano.



Para la jornada participarán unos 25 compradores de 18 países, entre los que están Argentina, Chile, Corea del Sur, Italia, Irán, Japón, Reino Unido, Holanda y Suecia.



Roberto Intriago, director de Proecuador, comentó que los compradores están dentro de una ruta del exportador que maneja el ente. “Este efecto multiplicador que va a generar, obviamente va a beneficiar a las familias de toda la cadena productiva”.



Pero en la presentación, el sector exportador aprovechó para defender la continuidad de Proecuador adscrito al Ministerio de Comercio Exterior. Esto en referencia a la fusión de esa cartera de Estado con Industrias.

Intriago indicó que aún no conocen detalles sobre lo que sucederá con la oficina de Proecuador, pero que continúan en las misiones. “En esta semana el ministro Pablo Campana está fuera del país, él estará llegando y nos sentaremos a conversar y ver de una manera muy directa cuál es el esquema a desarrollar”.



No obstante, puntualizó que con el ministro han “hablado de una manera muy positiva”, constructiva para seguir apoyando al sector exportador y continuar con las actividades que desarrollan en las 31 oficinas en el mundo.



De su parte, Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano, refirió que los sectores exportadores están solicitando que Proecuador continúe por el resultado que, según dijo, se ha obtenido en las exportaciones tradicionales y no tradicionales.



“No solo creo que va a tener una participación más activa, sino que va a tener una gran participación dentro del contexto que dirige Pablo Campana”, anotó.