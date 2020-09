Bananeros temen problemas de movilidad en cantones donde los municipios tienen control sobre tránsito

LEA TAMBIÉN

Gremios de la cadena exportadora de banano y del sector agrícola pidieron al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional que, cuando se termine el estado de excepción, el domingo 13 de septiembre del 2020, se mantengan vigentes a escala nacional los salvoconductos para quienes laboran en el rubro, para evitar problemas de movilidad en el transporte de la fruta.

El clúster que realizó el pedido el 11 de septiembre del 2020 está conformado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la Corporación Regional de Bananeros del Ecuador (Agroban) y la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona.



Los bananeros temen que se registren inconvenientes en la movilización, debido a que hay cabildos que tienen la facultad de controlar el tránsito.



De ahí que pidieron que se disponga que los salvoconductos tengan vigencia nacional, "para evitar cualquier complicación que pudiera generarse al depender de cada GAD competente o, en todo caso, que no exista ya ninguna restricción de movilidad para la cadena de valor de las exportaciones debido a que los transportes y el personal de campo cubren varias provincias y cantones".



María Paula Romo, ministra de Gobierno, explicó que en esta nueva etapa ya no se requieren los salvoconductos, porque no existirán más restricciones de circulación, a excepción de los cabildos que establezcan esas limitaciones.



"Si es que los municipios que tienen la facultad de controlar el tránsito ponen una restricción general de placas, entonces le damos validez a los salvoconductos", aclaró.

El COE nacional resolvió que los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos seguirán vigentes hasta el 31 de octubre en esos cantones donde se fijen limitaciones.