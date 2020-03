Los balnearios de Same y Tonchigüe reciben agua en tanqueros

LEA TAMBIÉN

Dos tanqueros empezaron a repartir agua potable a los habitantes de Same y Tonchigüe, la tarde este miércoles 18 de marzo del 2020.

Ambos balnearios del sur de la provincia de Esmeraldas están sin el servicio desde hace una semana, debido a un daño en la línea de conducción que abastece al sur desde Esmeraldas.



Hasta las 14:00 de este miércoles 18 de marzo se había dotado del servicio a los barrios 26 de Octubre, Urdemar y Las Acacias, pero hacían falta muchos más.



“Ventajosamente no hay turistas por la emergencia sanitaria en el país”, dijo una de las mujeres que vive del comercio en la playa de Same y que paró sus actividades por lo dispuesto por el Gobierno, que busca prevenir el contagio por el covid-19.



Pasadas las 15:00, los habitantes de Same, zona turística del sur de la provincia, esperaban el arribo de otro tanquero para atender al resto de la población.



La vocal del Gobierno Parroquial de Tonchigüe, Erika Olivo, precisó que el agua que se distribuye es potable y es llevada desde una toma de la ciudad de Atacames.



En algunos sectores de las comunidades de Same y Tonchigüe no reciben agua potable desde hace aproximadamente 15 días, aunque algunos barrios reportan más tiempo sin ese servicio, de acuerdo con los moradores.



La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EAPA) San Mateo ha informado que la deficiencia se debe a las afectaciones en la tubería antigua de 400 milímetros, que están en reparación desde la semana anterior y, hasta la mañana de este miércoles, continuaban esas tareas.



El alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, dijo que se está atendiendo la demanda de agua ante el actual estado de emergencia sanitaria nacional a través de tanquero de la misma empresa de agua.



Adelantó que la EAPA San Mateo ha pedido a los responsables de los trabajos que agiliten los trabajos para que las familias tengan agua potable ahora que se está en emergencia.