Baja afluencia de usuarios en la terminal de Quitumbe este viernes 9 de octubre, primer día del feriado

En las cooperativas de transporte interprovincial se espera que mejore la afluencia de pasajeros que se movilizan a otros puntos del Ecuador como parte del primer feriado sin estado de excepción en medio de la pandemia del covid-19.

La mañana de este viernes 9 de octubre del 2020, hubo una baja afluencia de usuarios en la terminal de Quitumbe, en el sur de Quito. No hubo largas filas de gente para comprar pasajes como suele ocurrir al inicio de los feriados en tiempos regulares. La mayoría de boleterías recibía a pocas personas.



Edwin Castro, cajero de la compañía Ecuador cuyas unidades viajan a Guayaquil, manifestó que las ventas son bajas. “Ya no es como antes (...) Ayer hubo poca afluencia y se utilizó apenas dos autobuses. Antes salían cada media hora”. Espera que hasta este viernes por la noche mejore la situación y haya más viajeros con dirección a la Perla del Pacífico, que está celebrando 200 años de independencia.



Lo mismo señaló Diego Chicaiza, de la cooperativa Putumayo, que recorre las ciudades y poblados amazónicos de Cascales, Lumbaquí, Nueva Loja, Joya de los Sachas, Coca, Puerto El Carmen y Tarapoa. “Ayer por la noche hubo movimiento de gente, salimos con el 75% del aforo que es 30 pasajeros. Hoy por la mañana hubo pocos usuarios”, contó.

Hubo pocas personas que se aprestaban a viajar desde la terminal de Quitumbe, este viernes 9 de octubre, primer día del feriado. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO



A su juicio, hasta hoy por la noche se aspira movilizar viajeros. El sábado y domingo son días de regreso. “Creo que en la noche de hoy nos irá mejor con las ventas”, señaló.



Erika Silva trabaja en la boletería de la compañía Amazonas que realiza viajes a Ambato, Baños, Puyo y El Tena. “Salimos con 34 pasajeros en cada viaje. Apenas tenemos cuatro turnos. No vendemos pasajes completos para viajar directamente a Baños, sino que hacemos escalas en diferentes ciudades”, explicó.



Los usuarios no tuvieron problemas para conseguir boletos. El viajero Juan Guamán coincide en que hubo menos afluencia de personas que en ocasiones pasadas. “En otros feriados era un poco difícil encontrar vehículo. La gente está asustada por la situación del covid-19”.



Ángel Márquez viajaba a Santo Domingo de los Tsáchilas. “Voy a visitar a mi hermana. Para el viaje he tomado varias medidas de prevención y otros cuidados para evitar contagiarme de coronavirus”, manifestó.