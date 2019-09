Bahamas cree que habrá que esperar para retomar campaña turística tras paso del huracán Dorian

LEA TAMBIÉN

El ministro de Turismo y Aviación de Bahamas, Dionisio D'Aguilar, dijo este lunes 16 de septiembre del 2019 que habrá que esperar a que los efectos del huracán Dorian desaparezcan antes de comenzar la promoción, de nuevo, del archipiélago atlántico como destino de viajes.

D'Aguilar, en declaraciones a medios locales, señaló que la cobertura internacional de la devastación causada por el huracán Dorian ha obligado a las autoridades de Bahamas a repensar todo su plan de promoción turística y esfuerzos para promover otras partes del país como zonas abiertas.



"Solo tenemos que esperar hasta que los vientos en contra de las noticias internacionales negativas desaparezcan para que podamos comenzar a promocionar de nuevo Bahamas como un destino abierto para los negocios y no totalmente destruido por el huracán", destacó el funcionario.



"No se puede evitar pensar en la devastación cuando se habla ahora de Bahamas. Este es el mayor obstáculo para nuestros esfuerzos de promoción. Solo tenemos que esperar a que este viento en contra se calme para que nuestro mensaje llegue efectivamente", indicó.



D'Aguilar resaltó que hubo que repensar todos los programas de promoción teniendo en cuenta que Bahamas aparece diariamente en las principales noticias de la red de manera negativa.



"Mientras tanto, hemos utilizado nuestros activos turísticos para informar a las personas que planean viajar a Bahamas de que el archipiélago dispone de 16 destinos principales y que 14 todavía están disponibles", subrayó.



"Por ejemplo, hemos conseguido que Lenny Kravitz aparezca en CNN para hablar sobre cuántas islas en Bahamas no fueron golpeadas por Dorian y para alentar a las personas a continuar reservando sus vacaciones", destacó.



Dijo que el cocinero español José Andrés también apareció en CNN y en otros medios de comunicación internacionales mostrando al mundo que Bahamas aún está abierto para el turismo y que no todo el país fue destruido.



D'Aguilar dijo que la única buena noticia en todo este asunto es que el huracán Dorian golpeó el archipiélago durante la temporada baja en términos turísticos, aunque reconoció que ha habido una enorme disminución de reservas.



"Afortunadamente estamos en el período más lento del año y la mayoría de las personas hacen sus planes de viaje unos 45 días antes de la fecha prevista de llegada, por lo que nos estamos preparando para las próximas vacaciones de los estadounidenses, que es el Día de Acción de Gracias en noviembre", sostuvo el funcionario.



El huracán Dorian pasó hace más de dos semanas por el noroeste de Bahamas provocando daños materiales incalculables, la muerte a 52 personas y cerca de 1 300 desaparecidos, datos todavía provisionales.