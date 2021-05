Ofrecen empleo de USD 100 000 anuales por cuidar una isla en las Bahamas; ¿Cuáles son los requisitos?

¿Le gustaría trabajar en un lugar paradisiaco, frente a una playa, con buen clima y con un sueldo que varía entre los USD 100 000 y USD 120 000? Esta podría ser su oportunidad.

Una empresa con sede en Florida (Estados Unidos), Nápoloes (Italia) y las Bahamas busca a una pareja para trabajar en un complejo de casas familiares en estas islas del Caribe.



Sin embargo, el trabajo no es para cualquiera. Existen ciertos requisitos. Entre ellos, el más importante es que los candidatos deben tener un permiso de trabajo en los Estados Unidos; es decir, deben ser residentes (tener una visa).



También, por lo menos uno de los candidatos de la pareja debe tener una licencia de conducir para movilizarse.



Además del suculento sueldo ofrecido, esta empresa ofrece beneficios de seguro de salud y dental, un vehículo para ser utilizado en las labores requeridas para el trabajo y facilidades para la mudanza, en caso de que los seleccionados necesiten relocalizarse.



“Es un puesto de trabajo que solo aparece una vez en la vida. Es tan único, que hasta nuestro cliente me dijo en broma que estaba tentado de probar suerte y conseguir el trabajo. No hace falta decir que nos hemos visto inundados de propuestas de candidatos desde que publicamos el anuncio en nuestra web el pasado fin de semana, pero aún tenemos que hacer nuestras listas de seleccionados. Los que quieran participar, deberían enviar sus currículo sin demora”, aseguró Lucy Challenger, administradora del portal donde fue publicado el anuncio en entrevista con La Vanguardia.