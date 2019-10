Bagdad anuncia medidas sociales para intentar acallar las protestas

LEA TAMBIÉN

El gobierno iraquí anunció este domingo 6 de octubre de 2019 por la mañana una serie de medidas sociales en respuesta a las demandas de los manifestantes, con la idea de atajar un movimiento de protesta que dejó un centenar de muertos en menos de una semana, ocho de ellos el domingo.

El domingo, en el sexto día de choques, ocho personas murieron en el reducto chiita de Sadr City, en el este de Bagdad. La víspera la ONU había pedido el cese de la violencia en el marco de un movimiento de protesta espontáneo que reclama la dimisión del gobierno, acusado de corrupción.



Al término de un consejo extraordinario, el gobierno de Adel Abdel Mahdi anunció un decreto con 17 medidas sociales, que incluyen ayudas para la vivienda y subsidios para los jóvenes desempleados.



Además, se decidió la construcción de 100 000 viviendas, mientras que en septiembre las autoridades de varias regiones del país empezaron a destruir casas situadas en barriadas informales, donde viven tres millones de iraquíes que construyeron, sin autorización, en terrenos del Estado.



Asimismo, el gobierno ordenó la instalación de puestos para los vendedores ambulantes, en un intento de crear empleos, sobre todo para los jóvenes, puesto que uno de cada cuatro de ellos no tiene trabajo en Irak.



El paro juvenil es el primer motivo de las protestas, que empezaron el pasado martes, y una cuestión muy sensible en el país, después de que un joven al que le confiscaron su carrito de vendedor ambulante se inmolara en septiembre en Kut (sur).



Por otro lado, las autoridades, que afirman que hay “saboteadores” y “tiradores no identificados” entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, anunciaron que incluyeron a las personas fallecidas desde el martes en la lista de “mártires”, para que sus familiares puedan pedir indemnizaciones por su pérdida.