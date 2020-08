Bacteria infecta a cuatro pacientes de UCI en el Hospital de Especialidades Portoviejo

LEA TAMBIÉN

Cuatro pa­cientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Especialidades Portoviejo se han con­tagiado con la bacteria KPC y están aislados. Así lo informó el jueves 20 de agosto del 2020, la gerente de la casa de salud, Melva Morales.

“Tenemos cuatro pacientes infectados con esta bacteria, estamos manejando pacientes muy críticos, era algo que podría decirse que lo esperábamos pero que estamos manejando para evitar que casos como estos se sigan presentando”, dijo la funcionaria a Manavisión.



La Klebsiella Pneumonie Carbapenemasa (KPC) es una superbacteria que cuando invade el organismo es capaz de producir infecciones graves y provocar neumonía o meningitis. Afecta a pacientes con las defensas bajas o en estado de vulnerabilidad debido a un prolongado tiempo de internamiento.



Morales recordó que el Hospital de Portoviejo es de tercer nivel y se está

atendiendo a los pacientes con covid-19 de la provincia de Manabí. “Tenemos una demanda grande de pacientes que vienen en condiciones muy críticas a hacerse atender a este hospital”, refirió.



Esto implica varios riesgos que no se dan solo en esta casa de salud, sino que están asociados a los servicios de las UCI de la mayoría de los hospitales, mencionó. “En ese contexto, las infec­ciones por bacterias resis­tentes no es normal, pero es común”, dijo.



Frente a esta situación, la funcionaria aseguró que el Hospital de Portoviejo tiene un plan de contención que permitirá controlar el brote de la bacteria. “Se está reforzando las medidas no solamente precauciones de contacto sino medidas de limpieza y sobre todo el manejo del paciente que se le está dando el tratamiento adecuado y el diagnóstico en el momento que se requiera”.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien visitó la capital de Manabí el martes 18 de agosto, mencionó que el Ministro de Salud pidió información sobre la situación y “aprovechará su permanencia en la provincia para revisar personalmente el tema y tomar cualquier decisión que corresponda”.