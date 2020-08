Bachilleres de la Sierra esperan la fecha para rendir nuevo examen de acceso a la educación superior

LEA TAMBIÉN

Estefanía, de 17 años, se graduó con honores en un plantel fiscal de Quito. Desde que culminaron las clases, la primera semana de julio, la joven se prepara para rendir el nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES).

Quiere estudiar Medicina -cuenta-, una de las carreras más solicitadas a nivel nacional, en la Universidad Central del Ecuador. La joven está consciente de que la demanda para esa Facultad es alta. Por eso se prepara intensamente, dice, repasando lo que aprendió en el colegio.



En esa espera se encuentra también Stalin, de la misma edad de Estefanía. Además de repasar lo que aprendió en su colegio fiscal, el joven participa de cursos por Internet para estar mejor preparado.



La fecha de la toma del examen, que equivale al 60% del puntaje de postulación para una universidad o instituto públicos, todavía no ha sido anunciada. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó que 198 685 personas se inscribieron para rendir el EAES. El 70% de los inscritos tiene entre 18 y 22 años. Y el 96% cuenta con computador e Internet para realizar la prueba, que será 100% en línea.



La Senescyt además informó que habilitará espacios para que 7 141 aspirantes a la educación superior que no cuentan con un computador e Internet rindan la evaluación.



En la Universidad Central el semestre arrancó el 8 de junio. Para el ingreso de los bachilleres que rindan el nuevo examen, la institución espera el listado de admitidos para la organización del período de nivelación. Al momento –dijo la vicerrectora académica, María Augusta Espín– trabajan en un análisis de cada carrera para determinar el número de cupos que esa institución podría ofrecer.



En el último período –dijo Espín– la universidad puso a disposición 6 936 cupos para quienes ingresan a todas las carreras de la universidad. En este período –agregó– parte del análisis será el recorte de presupuesto, que afectó la contratación de docentes.



La Escuela Politécnica Nacional (EPN) también espera poder empatar el inicio del próximo semestre con el ingreso de quienes obtengan un cupo en ese centro, tras rendir la nueva prueba. Esto –probablemente– será el 16 de noviembre, dijo el vicerrector de docencia, Iván Bernal. “Si el proceso de admisión de la Senescyt se retrasa más allá de octubre tendríamos que ajustarnos, acelerando procesos al interior de la universidad”.



Durante los últimos períodos –señaló Bernal– la Politécnica ha ofertado alrededor de 1 500 cupos para quienes inician en todas las carreras, incluidas las de tecnología.



Jóvenes como Estefanía también buscan información en universidades particulares. Tras la emergencia sanitaria del covid-19, estos centros aplicaron rebajas y continúan evaluando formas de ayuda. En la Universidad Tecnoloógica Equinoccial (UTE), por ejemplo, otorgarán hasta 25% de descuento en la colegiatura a quienes ingresan al primer nivel de las carreras de ese centro particular. Este centro de estudios recibe 1 000 estudiantes nuevos cada semestre, indicó Claudia Ballas, directora académica.



La intención –dijo Ballas– es fomentar el acceso de nuevos bachilleres. En esta universidad, el próximo semestre arranca en octubre y las matrículas ya están abiertas. Eso significa que si el proceso de admisión de la Senescyt se extiende hasta después de ese mes, los jóvenes que opten por una universidad particular, tras no obtener un cupo en el sistema público, deberían pasar un semestre sin estudiar.



Todo dependerá de los calendarios de cada universidad. Jóvenes que no accedan a un cupo público y vean una opción en la Universidad Católica, por ejemplo, deberán esperar hasta el 2021, ya que en ese centro empiezan un nuevo período académico el 24 de agosto y lo culminan en diciembre.