Bachilleres que no obtuvieron cupo recibirán nivelación gratuita

Los postulantes que no obtuvieron un cupo para acceder a la educación superior pública podrán inscribirse, desde abril, en el curso de nivelación general gratuito que ofrece la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

El objetivo de este proceso es que los jóvenes refuercen sus conocimientos y rindan el próximo examen Ser Bachiller con una mejor preparación.



La nivelación se realizará en línea y contará con tutores especializados para capacitar a los aspirantes en cinco aspectos: abstracto, social, científico, lingüístico y matemático. Esos contenidos que se incluyen en el examen. Además, los chicos recibirían asesoría en orientación vocacional y profesional.



Los postulantes deberán cumplir 250 horas en la plataforma, distribuidas en actividades que el alumno deberá resolver en los tiempos y condiciones establecidas. Este se hará bajo un proceso de educación autónoma y con tutorías permanentes.



El curso de nivelación está diseñado para ser desarrollado diariamente. Contará con diálogos, chats, foros, glosario, wiki, cuestionarios, entre otras herramientas que permitan la comprensión total de los temas tratados. Los estudiantes deberán cumplir al menos el 70% de las actividades indicadas en la plataforma.

Concluida la primera postulación para cupos universitarios, 56 297 aspirantes aceptaron el cupo asignado, 953 no lo aceptaron y 16 336 no se pronunciaron, informó la Senescyt. Los cupos rechazados y de quienes no se pronunciaron se liberarán y estarán a su disposición en la segunda postulación, que se desarrollará del 21 al 24 de marzo.



Además se darán dos fases de asignación y aceptación de cupos. La primera será el 27 y 28 de marzo y la segunda el 31 de marzo y el 1 de abril.