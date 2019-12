Desde este lunes 23 de diciembre se elige sede para rendir el Ser Bachiller

LEA TAMBIÉN

A partir de este lunes 23 hasta el jueves 26 de diciembre del 2019, la población no escolar que se inscribió para rendir la evaluación Ser Bachiller, en enero del 2020, régimen Costa, puede elegir el lugar, la fecha y la hora en la que dará el examen.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) informó que la sede debe corresponder al lugar de residencia del postulante a la educación superior. El sistema no mostrará opciones que correspondan a sitios que no fueron registrados como el sitio en donde habitan los jóvenes.



Si algún postulante selecciona una sede por error, la Senescyt detalló que no podrá cambiarla. El aspirante que no pueda presentarse a la sede asignada por algún motivo de fuerza mayor no podrá hacerlo en otra, pero sí rendir el examen en otra fecha.



El 42% de las 293 025 personas que se inscribieron para rendir la evaluación de enero es bachiller graduado en años anteriores. El 58% es parte de la población escolar.



Si hasta el 26 de diciembre, un aspirante no seleccionó una sede para la evaluación no podrá rendirla y si la selecciona pero no se presenta a dar la prueba recibirá una sanción.



Según la Senescyt, las cifras de la postulación muestran que en el primer semestre 2020 habrá una mayor participación de la población perteneciente a pueblos y nacionalidades: existe un aumento del 28%. Además hay una mayor participación de mujeres en el presente proceso, liderando las inscripciones con el 51%.



El número de personas no escolares que presentan discapacidad y que se encuentran inscritas aumentó en 13 puntos porcentuales, con respecto al régimen Costa anterior. La discapacidad física es la más representativa, con el 42%.