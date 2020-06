¿Habrá Ser Bachiller para alumnos que se gradúan este ciclo en Sierra y Amazonía?

LEA TAMBIÉN

Días de decisiones viven durante las últimas semanas del ciclo escolar 2019-2020, los estudiantes de tercero de bachillerato en el régimen Sierra y Amazonía. Luego de entregar sus portafolios (carpetas con deberes), estos alumnos terminaron su período de clases y deberán elegir el tema para su proyecto de grado.

Desde este lunes 8 de junio del 2020 empieza el plazo de un mes para entregar el proyecto, que será la última calificación necesaria para que los jóvenes se conviertan en bachilleres, en medio de la emergencia sanitaria, que los tienen en casa desde el 13 de marzo. Esto porque se suspendió el examen de grado.



Anahí, alumna de un colegio fiscal de Quito, tiene hasta este miércoles 10 de junio del 2020 para elegir entre ocho temas establecidos por el Ministerio de Educación en los Lineamientos para la elaboración del proyecto de grado.



Cuenta que aún no se decide, por eso busca en Internet información sobre cada uno para confirmar el tema a su profesor, en una reunión que tendrán el miércoles 10, a través de la plataforma Teams.



Los temas que Anahí y otros chicos de tercero de bachillerato pueden elegir para el marco teórico de sus proyectos se detallan en los Lineamientos: Información sobre el covid-19, Ideas que cambiaron el mundo, La democracia, La convivencia, La interculturalidad, cuidado de la naturaleza, Los derechos humanos y Ciudadanía Global.



En los lineamientos también se incluyen dos temas para los alumnos de educación intercultural bilingüe: Identidad lingüística e identidad cultural.



Anahí cursó el bachillerato en ciencias, por lo que su trabajo será un estudio de caso. En cumplimiento con los lineamientos de Educación, los chicos de bachillerato técnico harán un proyecto demostrativo y los de Bachillerato Internacional, una monografía.



En el régimen Sierra-Amazonía hay 115 650 alumnos en tercero de bachillerato, por concluir el ciclo 2019-2020. El 70% de ellos pertenecen a instituciones educativas fiscales. Además hay 21 776 alumnos en planteles particulares, 10 532 en fiscomisionales y 2 890 en municipales.



Estos alumnos tampoco rendirán el examen Ser Bachiller para ingresar a la universidad, del modo que se conoció hasta antes de la pandemia. La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) dijo a este Diario que trabajan en la nueva evaluación, que esperan sea un examen “en línea, ágil y concreto, que permita evaluar lo que se ha aprendido durante toda la trayectoria educativa”.



Hay que recordar –dijo la Senescyt– que la evaluación es uno de los elementos que se toman en cuenta para el acceso a la educación superior, pero no es el único. También cuentan de manera importante las notas obtenidas en los seis años de colegio, así como puntaje adicional para personas en situación de vulnerabilidad”.



La Secretaría también señaló que el examen de acceso a la educación superior será voluntario para quienes quieran acceder a un cupo. Las fechas aún no están definidas –respondieron– y se programarán en función de la emergencia sanitaria.



La maestra fiscal Zeneida Espín dirigirá el proyecto de tres de sus alumnos de último año. Para eso -cuenta- los atenderá durante una hora diaria. La Cartera de Educación estableció que el acompañamiento sea de mínimo cuatro horas a la semana.



En los Lineamientos del Ministerio consta que el docente tutor deberá solventar cualquier dificultad o novedad que presente el o la estudiante en el transcurso de la elaboración del proyecto de grado mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, entre otros medios de comunicación que se encuentren al alcance de los estudiantes.



También se indica que, para generar un trabajo de calidad, los estudiantes deberán dedicar al menos una hora al día para la elaboración de su estudio de caso, proyecto demostrativo o monografía.



Los chicos pueden presentar sus proyectos de forma escrita, oral o en vídeo. Para la primera opción, el documento de los chicos de ciencias debe contener entre cuatro y cinco páginas, dicen los Lineamientos. Además, la presentación puede estar en versión digital o escrita a mano, según los materiales de los estudiantes dispongan en casa. Para los alumnos de bachillerato técnico el documento no debe contener más de una página



Para la presentación oral, el audio con la presentación del estudio de caso debe contener entre cuatro y cinco minutos, y debe estar ordenado. En el caso de los técnicos este deberá tener entre tres y cuatro minutos. Y el mismo tiempo para los alumnos de cada tipo de bachillerato debe tener la presentación en video.



El proceso de las últimas semanas -señala Farah Mahauad, maestra de un colegio particular- ha permitido a los jóvenes adquirir la autonomía necesaria para la universidad. Al principio -asegura- no lograban organizar su tiempo, pero ahora –señala– les ha visto madurar, ya que superan retos, encuentran estrategias adecuadas y acceden a nuevas herramientas para eso.



“También han vivido una situación agridulce”, dice la docente, ya que para la mayoría, el fin del colegio era una etapa con muchas expectativas sobre su graduación o el último día de clases, por ejemplo. Estas no se pudieron realizar debido al covid-19, señala Mahauad.

Entre el 9 y el 15 de julio los chicos deben entregar sus proyectos, que serán calificados por una comisión, integrada por el profesor tutor y otros dos docentes vinculados al tema del trabajo.