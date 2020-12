Bachelet pide al Gobierno de Brasil dar el ejemplo en lucha contra el covid-19

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió este miércoles, 9 de diciembre del 2020, al Gobierno de Brasil dar el ejemplo a la población sobre la forma de luchar contra la pandemia, ya que en los países donde los responsables políticos negaron su gravedad la situación se ha tornado catastrófica.

"Espero que los líderes de Brasil den el ejemplo a la gente (...) En cualquier país del mundo donde los líderes desmintieron la existencia de la covid el efecto ha sido devastador. Esto ha ocurrido en muchos países, no sólo en Brasil", comentó.



Bachelet dijo que los políticos tienen la gran responsabilidad de guiar a la ciudadanía en el respeto de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la ciencia en general, entre las que destacó la necesidad de usar mascarilla, y mantener la distancia física y la higiene constante de las manos.



"Esto ayuda a prevenir el contagio del virus, y si los líderes no lo hacen no están dando el mejor ejemplo. Los informes de las autoridades subestimando la seriedad del virus tuvieron un impacto negativo en la respuesta a la pandemia", insistió.



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se negó desde el principio de la pandemia a aceptar su gravedad y se burló varias veces de las medidas de prevención, lo que finalmente causó que él mismo contrajera el coronavirus.

Bachelet lamentó que el impacto del covid-19 haya sido particularmente grave en grupos vulnerables de Brasil, como afrodescendientes, indígenas y personas que viven en la pobreza.



Por otra parte, sostuvo que África, donde el coronavirus ha causado relativamente pocos estragos, es el mejor ejemplo de que incluso los países con escasos recursos podían afrontar esta crisis sanitaria si tenían una guía política clara.