En Babahoyo locales de venta de ropa y electrodomésticos abrieron sus puertas con semáforo en rojo

Babahoyo, que albergó el primer caso de coronavirus en Ecuador, reportó aglomeraciones en el centro de la ciudad la mañana de este lunes 4 de mayo de 2020 en el primer día con semáforo en rojo de la fase de distanciamiento propuesta por el Gobierno frente a la crisis del covid-19.

En el centro de capital de la provincia de Los Ríos se clausuraron locales que no estaban autorizados para abrir sus puertas al público como tiendas de electrodomésticos, de venta de ropa, bazares y librerías, informó vía telefónica Carlos Germán, alcalde de la ciudad.



“Tuvimos que redoblar esfuerzos con la Policía, los militares y la comisaría municipal, para poder ordenar y sancionar a los locales que no tienen autorización para abrir, otros dueños de comercios fueron conminados a cerrar sus puertas”, dijo Germán. En esta primera jornada se pusieron sellos de clausura sin sanción económica, explicó.



El Alcalde indicó que aún espera el informe de locales clausurados pero dijo que fueron decenas de comercios los que incumplieron con la semaforización en rojo, que implica pocos cambios y libertades respecto a la situación de confinamiento de semanas anteriores, con privilegios para el comercio electrónico y la entrega de mercancías a domicilio.



“El Gobierno Nacional con la propuesta de liberar a partir del 4 de mayo ciertas restricciones ha generado un problema de control para los municipios, puesto que las necesidades de la población son grandes, mucho más en ciudades como la nuestra que dependen mucho del trabajo informal”, agregó el burgomaestre.



Una parte de la población -dijo- ha interpretado la semaforización como una flexibilización de las medidas de confinamiento sin importar el color en el que el cantón decidió iniciar esta nueva fase. “Comprendemos la desesperación de los comerciantes, pero si no acatamos las restricciones podemos tener complicaciones muy graves en la salud”.



Babahoyo es la ciudad más afectada por el avance del coronavirus en la provincia, con 559 casos confirmados de contagios hasta la mañana de este lunes. La provincia de Los Ríos suma 1 284 casos de contagios de personas con acceso a pruebas de diagnóstico y 135 fallecidos oficiales.

Las cámaras de videovigilancia del sistema Ecu 911 Babahoyo visualizaron pasado el mediodía de este lunes calles con pocos transeúntes, motociclistas y vehículos en sitios como los alrededores del Parque Central de la ciudad.