En Babahoyo se cambiará un recinto electoral por afectaciones provocadas por el invierno

En la provincia de Los Ríos se decidió reemplazar un recinto electoral afectado por la temporada invernal. Así lo informó la tarde de este sábado 23 de marzo del 2019 el presidente de la Junta Electoral de esa localidad, Juan Carlos Jaramillo.

Él comentó que en la mañana de este sábado se hizo un sobrevuelo sobre los cantones Ventanas, Urdaneta, Vinces y Babahoyo. De esta jornada, se ordenó reemplazar a la Universidad Técnica de Babahoyo, que cuenta con 12 600 sufragantes. El nuevo establecimiento será la Unidad Educativa Emigdio Esparza Moreno.



Jaramillo comentó que el cambio no afectará el desarrollo de los comicios este 24 de marzo porque el organismo electoral emprenderá desde esta tarde una campaña informativa. “Vamos a informar por medio de nuestras páginas oficiales en redes y también a través de los medios de comunicación”.



También agregó que hay otras seis unidades educativas que están bajo observación, pues no se descartan lluvias entre esta noche y la madrugada de mañana, lo que podría afectar otros establecimientos.



Así se determinó varios recintos electorales alternos, que se activarán en caso de vulnerabilidad. En Babahoyo, la Unidad Educativa Caracol sería reemplazada por el Polideportivo Caracol; en Valencia, la unidad educativa Ciudad de Valencia sería sucedida por el coliseo de Valencia; en Baba, la unidad educativa Isla de Bejucal sería sustituida por la escuela 5 de Junio.



Mientras, en Montalvo, la unidad educativa 10 de Agosto sería reemplazada por la U.E. Ab. Jaime Roldós Aguilera; y, en Vinces, la escuela de educación básica Amado Vargas Nivela, tendría como recinto alterno a la Biblioteca Gabatela.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, había asegurado que el organismo ha identificado que varios establecimientos han resultado afectados por la temporada invernal.



“Los directores provinciales, las juntas provinciales electorales están haciendo el debido anuncio, el acercamiento con los recintos para que la gente esté informada”, indicó.



Atamaint añadió que la decisión no tiene “nada dramático” y que pese a que los cambios recintos dificultan un poco la labor del Consejo, no habrá problemas en acercarse a cumplir con el voto por tratarse de lugares cercanos a la población. “Esperemos que no hayan más cambios de recintos”.



Las declaraciones las realizó el 22 de marzo, tras la inauguración de la jornada del Voto en Casa, que se efectuó en Guayaquil. En el evento también participó el vicepresidente Otto Sonnenholzner.