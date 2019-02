La ayuda para Venezuela entrará por varios pasos fronterizos con Colombia

LEA TAMBIÉN

La ayuda humanitaria para Venezuela entrará a ese país a partir del próximo sábado por diferentes pasos fronterizos con la ciudad colombiana de Cúcuta, anunció este jueves, 21 de febrero del 2019, la diputada venezolana en el exilio Gaby Arellano.

"Mi llamado es paisanos, hermanos míos, los espero en los puentes internacionales. Los espero en esos pasos donde nos han tenido que separar nuestras madres y nuestros hijos, en esos pasos donde hemos llorado y donde nos ha tocado salir corriendo cuando la dictadura nos persigue", dijo Arellano en una rueda de prensa en Cúcuta.



Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander, está comunicada por el puente internacional Simón Bolívar con la ciudad venezolana de San Antonio, en el estado Táchira.



El puente Francisco de Paula Santander une a Cúcuta con la localidad de Ureña, al igual que el puente de Tienditas, terminado en 2016 y nunca puesto en servicio, y en cuyo lado colombiano está almacenada la ayuda humanitaria para el país caribeño.



Un cuarto puente en la zona, el de La Unión, es una estructura más pequeña entre las localidades de Puerto Santander (Colombia), vecina a Cúcuta y la venezolana de Boca del Grita.



"Esos pasos tenemos que convertirlos a partir del sábado en el punto de encuentro, en el punto de hermandad, en el abrazo fraterno, en la foto que le va a dar la vuelta al mundo el domingo", agregó Arellano, del partido Voluntad Popular, el mismo del presidente del Parlamento y encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



La invitación a los pobladores de Táchira es a "abrirle la puerta a Venezuela, a volcar los 29 municipios del Estado rumbo a la frontera, a todos los puentes, a todos los pasos vestidos de blanco, de silencio, porque los tachirenses somos firmes, no somos cobardes", aseveró la diputada.



El pasado 12 de febrero Guaidó anunció que prevé ingresar la ayuda humanitaria al país el próximo 23 de febrero del 2019 pese a la negativa del gobernante Nicolás Maduro, a quien no reconoce como legítimo.



En la misma rueda de prensa, el diputado venezolano José Manuel Olivares, del partido Primero Justicia, precisó que la operación humanitaria comenzará en Cúcuta a las 09:00 hora local (Misma hora de Ecuador / 14:00 GMT).



"Cada uno de los puentes contará con un responsable de la operación, con un responsable de la logística del lado venezolano y del lado colombiano. La operación arranca simultáneamente en todos los puentes", dijo Olivares.



En ese sentido, se aclaró que los diputados venezolanos responsables de cada punto serán José Manuel Olivares, para el puente internacional Simón Bolívar; Ismael García, en Tienditas; Gaby Arellano, en el Francisco de Paula Santander, y Ómar Laez para el paso La Unión.



Olivares manifestó que quienes participarán en el proceso no son "el Gobierno anterior", por lo que "ni vamos a pasar por trochas, ni vamos a pasar de madrugada, ni somos contrabandistas. Eso es parte del pasado de la historia de Venezuela".



Los diputados dieron a conocer además que en ambos lados de la frontera habrá miembros de la iglesia católica y evangélica, una misión de paz y observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y parlamentarios de toda América Latina.



Olivares agregó que un avión con más de 50 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela salió este jueves desde EE.UU. hacia Curazao, donde está ubicado uno de los tres puntos de recepción y almacenamiento de víveres y medicinas.



Según dijo el político, esta mañana despegó "un avión desde la Florida rumbo a Curazao, cargado de esperanza, cargado de medicamentos, cargado de ayuda".



El parlamentario añadió que un barco también zarpó desde Puerto Rico hacia Venezuela con 250 toneladas de ayuda humanitaria y que actualmente está navegando hacia su país, como lo anunció el miércoles Guaidó.