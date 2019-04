Ayuda financiera para atender a migrantes venezolanos no llega

LEA TAMBIÉN

En reclamos a organismos internacionales financieros terminó este martes 9 de abril del 2019 en Quito la III reu­nión técnica internacional sobre la ola migratoria que se origina en Venezuela.

“No estamos muy satisfechos con lo que están haciendo los bancos en materia de cooperación financiera. Estamos pidiéndoles que hagan más de lo que están haciendo”, enfatizó el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, anfitrión del encuentro.



El funcionario apuntó que la situación amerita la entrega de créditos no reembolsables a 16 países de la región, que se han convertido en el destino de los migrantes venezolanos.



Si bien no precisó cuánto ha desembolsado Ecuador para atenderlos hasta ahora, Chávez mencionó que el año pasado el Gobierno calculó que se requieren USD 550 millones hasta el 2021.



El Ejecutivo está a la espera de que se concreten algunos compromisos por parte de países desarrollados, tras la primera ronda de donantes que se dio en noviembre pasado.



Además, para mediados de este año espera contar con un informe del Banco Mundial.



Durante la reunión técnica, Eduardo Stein, representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, definió a esta crisis como una “catástrofe humanitaria”.



Stein informó que en los últimos cuatro años, alrededor de 3,5 millones de ciudadanos venezolanos han salido de su país de origen, afectados por la profunda crisis económica, política e institucional.



“El flujo diario que hemos detectado en promedio en el último mes y medio -dijo- está en 5 000 personas por día que siguen saliendo de Venezuela”.



Agregó que si ese flujo se mantiene inalterado durante los próximos meses, a finales de este año sumarán 5 millones de personas en esta situación.



“Esto significa que la región en su conjunto tiene que prepararse para un esfuerzo continuado”, apuntó, tras reconocer que en los países receptores las capacidades institucionales se han visto “desbordadas”, sobre todo en el área de salud y educación.



De acuerdo con la Cancillería, a Ecuador han ingresado más de 1 millón de ciudadanos venezolanos y se han se han asentado 250 000, aunque las autoridades sostienen que el número podría llegar a 300 000, si se incluye a personas sin registro. Hasta ahora, se han otorgado más de 105 000 visas a venezolanos.



Margarita Manjarrez, jefa de la delegación colombiana, apuntó que si esta situación continúa, en tres años su país deberá destinar 20 billones de pesos para atenderlos. “Esta es una cifra astronómica para nuestros presupuestos”.



Para responder en temas de inclusión laboral y social, Manjarrez insistió a la banca multilateral y a otros organismos cooperantes que “entiendan que este es un tema de corresponsabilidad”.



Chávez lamentó que a la reunión técnica no acudieran representantes de la Corporación Andina de Fomento, pese a que habían sido invitados. Sí estuvieron del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, según dijo.



Al final el encuentro se dio la firma de una Declaración Conjunta de 14 puntos, en la precisa que Venezuela vive una “grave crisis migratoria y humanitaria”.



El documento fue suscrito por los jefes de delegación de Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.



Bolivia, México y Guatemala, en cambio, no suscribieron la declaratoria, por desacuerdos con algunos puntos. Además, otros 13 países participaron como observadores.



Es la primera vez que Venezuela participó de este foro. René de Sola Quintero, embajador designado en Quito del presidente interino de ese país, Juan Guaidó, asistió.



“Venezuela ha sido incorporado a este importante proceso reconociendo al gobierno de Juan Guaidó”, escribió en Twitter, aunque no dio declaraciones a la prensa durante el encuentro internacional.



La próxima reunión será en Buenos Aires, Argentina, el 4 y 5 de julio próximos. Paraguay también se mostró dispuesto a ser sede. Los requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos siguen en debate.



Reuniones



4 septiembre 2018

Durante la I Reunión técnica, convocada por Ecuador, se aprobó la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos.



23 noviembre 2018

En la segunda cita se aprobó el Plan de Acción del proceso de Quito sobre movilidad humana, con lineamientos para responder a la crisis.



28 de marzo 2019

La Cancillería ecuatoriana acogió la II reunión del Grupo de Contacto por Venezuela; 16 países europeos y americanos participaron.



9 de abril 2019

Después de dos días de discusiones, con la firma de una nueva Declaratoria concluyó la III y última reunión técnica en la capital ecuatoriana.