Avión israelí vuela a Berlín con el lema 'recordamos' 

Un avión de la compañía israelí El Al con una inscripción en inglés que dice "Recordamos", voló el lunes 25 de enero del 2021, antevíspera del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, de Tel Aviv a Berlín.

La aeronave realizará múltiples viajes a lo largo del próximo año para "trasladar la necesidad de recordar el oscuro pasado del Holocausto a fin de asegurar que atrocidades como esas no vuelvan a suceder", explicó hoy en un comunicado, el Congreso Judío Mundial, patrocinador de la iniciativa junto a la aerolínea.



Este primer vuelo ha tenido lugar a dos días del aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau declarado por la ONU Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.



"Estoy seguro de que (mis abuelos) estarían orgullosos de saber que su nieto está volando en un avión israelí, con una bandera israelí, hacia Alemania", dijo el piloto, Ofer Aloni, que perdió a sus cuatro abuelos a manos de los nazis.



"Para mí, como israelí y como judío, volar un avión con el mensaje recordamos me enorgullece y me emociona", agregó.



Por otra parte, Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, apuntó que "expandir la conciencia sobre el Holocausto es la mejor manera de honrar la memoria de los seis millones de judíos asesinados por los nazis y, a través de la educación, acabar con el odio, la xenofobia y la intolerancia".