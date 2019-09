Avión es obligado a aterrizar de emergencia en EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un vuelo de la aerolínea Caiman Airways, que hacia el trayecto Gran Caimán-Nueva York con 103 pasajeros a bordo, se vio obligado el domingo 8 de septiembre de 2019 a aterrizar de urgencia en Orlando (Florida, EE.UU.), por el temor de que la cabina de pasajeros se ahumara, tras detectar ese problema en la zona de carga.



En un comunicado difundido este lunes 9 de septiembre de 2019, la aerolínea indicó que los pasajeros del vuelo KX792 fueron obligados, tras aterrizar, a descender del aparato por las rampas de emergencia.



Sin embargo, no hay evidencia de que finalmente hubiera humo en la zona de pasajeros, de acuerdo a la compañía, que agregó que se ha abierto una investigación.



El problema fue detectado por un sensor alrededor de una hora y media después de despegar de Gran Caimán.



"Somos muy conscientes de que este aterrizaje y evacuación de emergencia ha sido un episodio estresante. Ofrezco mis más sinceras disculpas a los pasajeros. Hemos retirado indefinidamente el aparato de servicio para someterlo a los arreglos necesarios", dijo en el comunicado el presidente de la aerolínea, Fabian Whorms.



Los pasajeros, agregó la compañía, ya han sido reasignados en otros vuelos.

Los cinco miembros de la tripulación ayudaron en todo momento en las tareas de evacuación.



A su vez, reveló que algunos vuelos de la compañía previstos para este lunes han sufrido variaciones debido al hecho de que el aparato involucrado en el incidente de ayer ha sido sacado de circulación.



Una de las pasajeras del vuelo, la fotógrafa Jennifer Lynn, señaló a través de su página en Facebook que "nos dieron instrucciones de que en cuanto bajaramos por las rampas corriésemos lo más rápido posible. Es lo más miedoso que he experimentado nunca".



En ese sentido narró que se trató de la evacuación "de la que te hablan cuando vas a despegar. Las personas en las filas de emergencia tuvieron que ayudar, las rampas se desplegaron. Nos dieron instrucciones de que en cuanto bajaramos por las rampas corriésemos lo más rápido posible. Es lo más miedoso que he experimentado nunca", indicó.



"Si estas en una fila de emergencia asegurarte que verdaderamente estas dispuesto y puedes ayudar", escribió Lynn, ya que, dijo, en el vuelo de Cayman Airways los que se "supone que deberían de ayudar no lo hicieron, solo se preocuparon de ellos mismos", agregó.



Por último, Caiman Airways señaló que personal de emergencia y paramedicos estuvieron a pie de pista por su alguien tenía necesidades medicas.



Ningún pasajero o miembro de la tripulación necesitó ayuda.