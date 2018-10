Avión accidentado en Indonesia sufrió problemas técnicos en el vuelo anterior

LEA TAMBIÉN

El avión de la compañía indonesia de bajo coste Lion Air, que se estrelló el 28 de octubre del 2018 con 188 ocupantes a bordo, sufrió problemas técnicos durante un vuelo el domingo, aunque fueron resueltos antes de su último despegue, indicó la aerolínea.

"La aeronave estaba en condiciones de volar. Hubo un reporte de problemas técnicos durante un vuelo la noche anterior, entre Denpasar y Yakarta. Entonces el problema fue resuelto y obtuvo el certificado de vuelo por un ingeniero", expresó Edward Sirait, director ejecutivo de Lion Air, en rueda de prensa.



La aeronave, un Boeing 737, había entrado en funcionamiento a mediados del pasado agosto y tenía unas 800 horas de vuelo, señaló a los medios Soerjanto Tjahjono, presidente del Comité Nacional de Seguridad del Transporte.

​

"No podemos presuponer nada antes de encontrar las cajas negras y analizar la grabación de la torre (de control aéreo)", aseguró el responsable.



La aerolínea, por su parte, informó de que los pilotos al mando contaban con más de 11 000 horas de experiencia.



Indonesia confirmó que un avión de Lion Air se estrelló a los pocos minutos de despegar en el mar de Java con 188 ocupantes a bordo, 181 pasajeros y siete tripulantes.



El aparato, con identificativo JT 610, desapareció de los radares 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta a las 06:20 hora local (23.20 GMT del domingo) con destino a Pangkal Pinang.



Antes de estrellarse, el piloto había solicitado el regreso al aeródromo de la capital indonesia, que le fue concedido, pero no envió señal de emergencia antes del siniestro, indicaron las autoridades.



En el momento de la desaparición, el aparato sobrevolaba el mar de Java, apuntó el director de la agencia nacional de emergencia, Muhammad Syaugi, a los medios en Yakarta.



En la aeronave viajaban 181 pasajeros -entre ellos un niño y dos bebés- y siete tripulantes -dos pilotos y cinco auxiliares de vuelo-, según las cifras oficiales.



Aunque otras autoridades aumentan a seis los asistentes de vuelo y 189 las víctimas.



El portavoz de los equipos de emergencia, Sutopo Purwo Nugroho, mostró en su cuenta de Twitter los primeros escombros encontrados: partes del fuselaje, asientos del interior o efectos personales de las víctimas, entre otros objetos.



"Sabemos cual es la localización" del fuselaje, declaró Danang Pandu, responsables de los equipos de búsqueda de Pangkal Pinang, a la agencia Antara.



Según varios medios locales, el aparato cayó en la bahía Karawang, donde la profundidad de las aguas está entre 30 y 35 metros.



El experto en aviación Gerry Soejatman comentó en las redes sociales que los restos descubiertos señalan que "la aeronave habría impactado en el agua a gran velocidad"; y habría caído desde una altura aproximada de 2 500 metros.



El avión tenía previsto aterrizar una hora después de su partida en la isla de Bangka.



Unos 160 efectivos de salvamento en varios barcos y helicópteros se encuentran en la supuesta zona del siniestro en busca de supervivientes y las cajas negras que servirán a posterior para esclarecer lo sucedido.



Fundada en 1999, Lion Air solo cuenta hasta la fecha con un accidente mortal en sus registros, el sucedido en 2004 en la ciudad de Solo y donde perecieron 25 personas.



No obstante, la compañía, la mayor aerolínea de bajo costo en Indonesia, ha sufrido media docena de incidentes menores como el sufrido en 2013 al estrellarse durante la aproximación final al aeropuerto internacional Ngurah Rai, en la isla de Bali, en el que 108 personas sobrevivieron.



En diciembre de 2014, un avión de la filial indonesia de la compañía AirAsia se estrelló con 162 personas a bordo mientras efectuaba el trayecto Surabaya-Singapur.